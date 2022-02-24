اليوم السابع
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غادة والى ترحب بأشرف العربى فى منصبه الجديد وتعلق: أنت مثال للاقتصادى الوطنى

الخميس، 24 فبراير 2022 12:35 م
غادة والى ترحب بأشرف العربى فى منصبه الجديد وتعلق: أنت مثال للاقتصادى الوطنى غادة والي واشرف العربي
كتبت : شيماء عبد المنعم

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نشرت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والجريمة، صورة تجمعها بـ الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط السابق، من خلال الفيس بوك الخاص بها، وعلقت بـ " دكتور أشرف العربي … حمد الله علي سلامتك و ألف مبروك  توليك رئاسه معهد التخطيط القومي سعيده بعودتك لبلدك الحبيب  وسعيده بتوليك مهمه أنت أهل لها".

غادة والي واشرف العربي
غادة والي واشرف العربي

 

واضافت غادة والي " أشهد أنني ومنذ عرفتك منذ حوالي ٢٠ سنه عندما كنت مساعدا لوزير التخطيط الدكتور محمد عثمان و أنت مثال للاقتصادي الوطني المحترم.. تعاونا في اصدار تقارير التنميه البشريه  لسنوات ثم تغيرت الأدوار والظروف  .. ولكن لم تغيرك الظروف ولم تغيرك المناصب … زاملتك  وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي في وزاره المهندس ابراهيم محلب   ثم وزيرا للتخطيط والاصلاح الاداري في وزاره المهندس شريف اسماعيل … ثم  خبيرا مرموقا في معهد التخطيط   العربي في الكويت"

غادة والي
غادة والي

 

وتابعت والي "مرت السنوات  و توالت الأحداث و لكنك لم تتغير أبدا كنت ولازلت الأخ والزميل االفاضل … وفيا لرؤسائك وأساتذتك وزملائك … مهذبا مترفعا عند اختلاف وجهات النظر …  و مهما طالت المسافات  تظل  كما  أنت ودودا متواضعا خلوقا  …الشرقاوي الأصيل … الأهلاوي المتعصب …الأخ العزيز الذي يضيف لكل منصب ويتشرف به كل منصب … و برافو برافو برافو دكتوره هاله السعيد أحسنت الاختيار ".


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