غادة والى ترحب بأشرف العربى فى منصبه الجديد وتعلق: أنت مثال للاقتصادى الوطنى

كتبت : شيماء عبد المنعم

نشرت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والجريمة، صورة تجمعها بـ الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط السابق، من خلال الفيس بوك الخاص بها، وعلقت بـ " دكتور أشرف العربي … حمد الله علي سلامتك و ألف مبروك توليك رئاسه معهد التخطيط القومي سعيده بعودتك لبلدك الحبيب وسعيده بتوليك مهمه أنت أهل لها".



غادة والي واشرف العربي

واضافت غادة والي " أشهد أنني ومنذ عرفتك منذ حوالي ٢٠ سنه عندما كنت مساعدا لوزير التخطيط الدكتور محمد عثمان و أنت مثال للاقتصادي الوطني المحترم.. تعاونا في اصدار تقارير التنميه البشريه لسنوات ثم تغيرت الأدوار والظروف .. ولكن لم تغيرك الظروف ولم تغيرك المناصب … زاملتك وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي في وزاره المهندس ابراهيم محلب ثم وزيرا للتخطيط والاصلاح الاداري في وزاره المهندس شريف اسماعيل … ثم خبيرا مرموقا في معهد التخطيط العربي في الكويت"



غادة والي

وتابعت والي "مرت السنوات و توالت الأحداث و لكنك لم تتغير أبدا كنت ولازلت الأخ والزميل االفاضل … وفيا لرؤسائك وأساتذتك وزملائك … مهذبا مترفعا عند اختلاف وجهات النظر … و مهما طالت المسافات تظل كما أنت ودودا متواضعا خلوقا …الشرقاوي الأصيل … الأهلاوي المتعصب …الأخ العزيز الذي يضيف لكل منصب ويتشرف به كل منصب … و برافو برافو برافو دكتوره هاله السعيد أحسنت الاختيار ".