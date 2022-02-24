اليوم السابع
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الخميس، 24 فبراير 2022 03:46 م
أكرم القصاص
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طمنا عليك.. للمصريين فى أوكرانيا شاركونا بصورة وكلمة من مكانك

الخميس، 24 فبراير 2022 03:02 م
طمنا عليك.. للمصريين فى أوكرانيا شاركونا بصورة وكلمة من مكانك الحرب الروسية على اوركرانيا
أمنية فايد

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فوجئ العالم بتوجيه ضربات عسكرية من روسيا على بعض المناطق الأوكرانية، ما أدى إلى حدوث تخبط وردود فعل متباينة على التحرك العسكرى الذى أقدمت عليه روسيا فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.
 
وما بين إدانات ودعوات الضبط ودعوة كل دولة لرعاياها بالحذر والابتعاد عن مناطق المناوشات، أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن تشكيل غرفة عمليات مخصصة لمتابعة موقف الجالية المصرية فى أوكرانيا فى ظل المستجدات والمتغيرات المتلاحقة.
 
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