سفير مصر فى جوبا: نتطلع لمواصلة تعزيز التعاون مع دولة جنوب السودان

كتب: أحمد جمعة

التقى السفير معتز مصطفى عبد القادر، سفير مصر لدى جنوب السودان، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان المعني بالموضوعات الاقتصادية الدكتور "جيمس واني إيجا"، حيث استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تطويرها.

وأكد السفير المصرى خلال اللقاء على الأولوية الكبيرة التى توليها القيادة السياسية المصرية للتعاون مع دولة جنوب السودان الشقيقة في كافة المجالات، ولاسيما المجالات الاقتصادية، مؤكداً تطلع الدولة المصرية لمواصلة تعزيز التعاون مع دولة جنوب السودان الشقيقة والبناء على الزخم الملحوظ في العلاقات المصرية الجنوب سودانية.

من جانبه، أشار نائب رئيس جنوب السودان إلى العلاقات التاريخية والوثيقة التي تجمع جنوب السودان بمصر واعتزاز بلاده بهذه العلاقات المتميزة، مثمناً الخطوات التي قامت بها مصر لدفع العلاقات الاقتصادية مع جنوب السودان، بما في ذلك توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجال التجارة والاستثمار. كما قدّم الشكر على المشروعات المصرية بجنوب السودان، مؤكدًا أن البيئة الاستثمارية ببلاده آمنه وأصبحت أفضل من أي وقت مضى، داعياً رجال الأعمال المصريين إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في بلاده.

وتطرق اللقاء كذلك إلى نتائج الدورة الأولى من اللجنة العليا المشتركة بين الدولتين التي عقدت في يوليو 2021 برئاسة رئيس مجس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن الجانب المصري، ودكتور "جيمس واني إيجا" عن الجانب الجنوب سوداني، وأهمية بدء الاستعداد لاستكمال أعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة.