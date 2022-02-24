اليوم السابع
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سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 24 فبراير 2022

الخميس، 24 فبراير 2022 08:00 م
سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 24 فبراير 2022 ذهب
كتب إسلام سعيد

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هبطت أسعار الذهب قليلاً اليوم الخميس بقيمة 5 جنيهات بعد ارتفاع 32 جنيها منذ صباح اليوم ، جراء تداعيات الأحداث في اوكرانيا حيث ارتفع الطلب على الملاذات الآمنة لتسجل الأسعار العالمية للذهب أعلي مستوى في عام، وتسجل اونصة الذهب الآن 1958 دولار مقابل 1970 دولار
 

 أسعار الذهب اليوم..

 عيار 18 : 737 جنيها.
عيار 21 : 860 جنيها.
عيار 24 : 982 جنيها.
الجنيه الذهب : 6880 جنيها.
 
 
وقال ممدوح عبد الله عضو مجلس إدارة شعبة المعادن في اتحاد الصناعات، إن الاتجاه للذهب عالي جدا الآن في البورصات العالمية، الأمر الذي تسبب في صعود متكرر لسعر اونصة الذهب، ومن المتوقع أن تشهد الاسعار عدة تغيرات خلال الساعات القادمة، بل التغير كل لحظة نتيجة تداعيات  للحرب في أوكرانيا واتجاه لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا.
 
وأشار في تصريحات خاصة، أن قفزت أسعار الذهب بأكثر من 2.5% إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام إذ أقبل المستثمرون على الملاذات الآمنة بعد بدء غزو قوات روسية لأوكرانيا في أعقاب أوامر من الرئيس فلاديمير بوتين بتنفيذ ما وصفها بأنها عملية عسكرية خاصة.
 
وأوضح، أن الذهب، وهو من أصول الملاذ الآمن في أوقات الاضطرابات، بنحو 9.5% منذ بداية فبراير 2022 مع تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على شهية المخاطرة. ويتجه المعدن النفيس صوب تسجيل أفضل أداء شهري منذ يوليو تموز 2020.

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب

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