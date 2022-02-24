اليوم السابع
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الخميس، 24 فبراير 2022 02:14 م
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رئيس "المركزى للمحاسبات" ورئيس ديوان المحاسبة السعودية يشيدان بالعلاقات الوثيقة

الخميس، 24 فبراير 2022 02:13 م
رئيس "المركزى للمحاسبات" ورئيس ديوان المحاسبة السعودية يشيدان بالعلاقات الوثيقة جانب من اللقاء
كتبت أمنية الموجي

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استقبل المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري، رئيس الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له.

 

وأبدى المستشار هشام بدوى، ترحيبه بزيارة رئيس الديوان العام للمحاسبة بالسعودية لمقر الجهاز، مشيدًا بعلاقات التعاون الوثيقة بين الجهاز المركزى للمحاسبات والديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية، والتى باتت تقدم نموذجًا فريدًا يحتذى به في علاقات التعاون بين الأجهزة العليا الرقابية، مؤكدا تطلعه إلي تدشين مرحلة جديدة من الشراكة بين الجهازين ترتكز علي تكثيف البرامج التدريبية المشتركة بينهما.

 

وأعرب الدكتور حسام العنقري اعتزازه بالعلاقات الثنائية التي تجمع بين الجهازين وبالإنجازات التنموية التي تشهدها مصر، ودور الجهاز في الرقابة على المشروعات الجارية وأكد ان الديوان يتطلع إلي تعزيز التواصل مع الجهاز المركزي للمحاسبات.


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