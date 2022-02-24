تصعيد عسكرى روسى تجاه أوكرانيا يثير قلق العالم.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، الرئيس السيسى أمام الجلسة الرابعة للمنتدى العالمى للتعافى من جائحة كورونا بمنظمة العمل الدولية: كورونا أزمة إنسانية ولا خروج منها دون سياسات متكاملة.. نحتاج إلى فتح نقاش حول مستقبل النظام الدولى خلال السنوات المقبلة وعلينا إيجاد السبل الكفيلة بتمكين الدول النامية من الوفاء بالتزاماتها.. مصر تجاوزت الكثير من تبعات كورونا وحققت معدلات نمو إيجابية.. ننفذ «حياة كريمة» لرفع مستوى معيشة المواطن فى الريف والمناطق الأكثر احتياجا.. العالم لا يملك رفاهية الانتظار أو التقاعس عن الجهد المطلوب لمواجهة تغير المناخ، وتصعيد عسكرى روسى تجاه أوكرانيا يثير قلق العالم.. مخاوف اقتصادية.. ارتفاع متوقع فى أسعار القمح والغاز.. وخبراء يؤكدون: مصر قادرة على مواجهة الأزمة.

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ـ الرئيس السيسى أمام الجلسة الرابعة للمنتدى العالمى للتعافى من جائحة كورونا بمنظمة العمل الدولية: كورونا أزمة إنسانية ولا خروج منها دون سياسات متكاملة.. نحتاج إلى فتح نقاش حول مستقبل النظام الدولى خلال السنوات المقبلة وعلينا إيجاد السبل الكفيلة بتمكين الدول النامية من الوفاء بالتزاماتها.. مصر تجاوزت الكثير من تبعات كورونا وحققت معدلات نمو إيجابية.. ننفذ «حياة كريمة» لرفع مستوى معيشة المواطن فى الريف والمناطق الأكثر احتياجا.. العالم لا يملك رفاهية الانتظار أو التقاعس عن الجهد المطلوب لمواجهة تغير المناخ

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ـ «مدبولى» يتابع أنشطة وزارة الثقافة بقرى «حياة كريمة».. ويلتقى محافظ البنك المركزى لمتابعة الموقف فى ضوء الأزمة الروسية – الأوكرانية.. رئيس الوزراء: المبادرة لا تقتصر على تطوير الخدمات فالدولة تولى اهتماما كبيرا بالثقافة والفنون.. وإيناس عبدالدايم: 229 نشاطا ثقافيا بالإسماعيلية.. ونشاطات ب 32 قرية

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