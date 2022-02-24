تداول 2000 طن بضائع و415 شاحنة و23 سيارة بموانئ البحر الأحمر

كتب رضا حبيشى

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 2000 طن بضائع عامة ومتنوعة و415 شاحنة و23 سيارة ملاكي، حيث شملت حركة الصادرات تداول 1193 طن بضائع عامة ومتنوعة 201 شاحنة و12 ملاكي.

كما شملت حركة الواردات تداول 807 أطنان بضائع عامة ومتنوعة 214 شاحنة و11 ملاكي ومتواجد 9 سفن علي ارصفة الموانئ، واستقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 95 شاحنة و9 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 68 شاحنة، وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 72 شاحنة و1 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 85 شاحنة و9 ملاكي.

استقبل ميناء نويبع السفينة ايلة والسفينة بريدج ومغادرة السفينة ايلة والسفينة سيناء، حيث تم استقبال 51 شاحنة بحمولة 807 طن بضائع عامة و2 ملاكي وتصدير 44 شاحنة بحمولة 1193 طن بضائع عامة و 2 ملاكي.