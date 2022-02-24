بالأسماء.. وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات للاستكشاف بالهيئة وشركات القطاع

كتبت مروة الغول

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وتكليفات للإستكشاف ، حيث شملت الحركة تكليف نائباً للرئيس التنفيذي للهيئة ومديري عموم بشركات قطاع البترول وذلك لبعض المواقع التي خلت بخروج شاغلها للتقاعد القانوني في إطار دعم المواقع البترولية والكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات اللازمة ، وشملت الحركة التالي أسمائهم:

الجيولوجي محمد محيی سلیمان محمد القناوي - نائبا للرئيس التنفيذي للهيئة للإستكشاف وعضواً بالمجلس التنفيذي للهيئة مع إشرافه على نيابة الإتفاقيات بالهيئة المصرية العامة للبترول

دكتور جيولوجى / عمرو حسن عبدالفتاح عليوه - مديراً عاماً للإستكشاف وعضواً بمجلس الإدارة بشركة بترول بلاعيم ( بتروبل ) .

الجيولوجي يسرى أحمد إبراهيم عبدالباري - مديراً عاماً للإستكشاف وعضواً بمجلس الإدارة بشركة بترول خليج السويس ( جابكو ) .

الجيوفيزيقي سويلم أحمد شافعي سويلم - مديراً عاماً للإستكشاف وعضواً بمجلس الإدارة بشركة رشيد للبترول .

الجيولوجي سعد عبدالرحمن على طمان - مديراً عاماً للإستكشاف وعضواً بمجلس الإدارة بشركة شمال سيناء للبترول.