الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تعقد دورة تدريبية بمجال الدبلوماسية الاقتصادية

كتب: أحمد جمعة

شهد السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ختام فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها الوكالة في مجال الدبلوماسية الاقتصادية، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة IBDL العاملة في مجال التدريب الدولي.

أكد الأمين العام للوكالة المصرية خلال فعالية ختام الدورة التدريبية على ترحيبه بالدبلوماسيين المشاركين في الدورة، وتمنياته لهم بالتوفيق في مهامهم لخدمة التنمية الاقتصادية في القارة الإفريقية.

كما أشار إلى أن عقد الدورة يأتي في إطار سلسلة من الدورات التدريبية والبرامج التي تنظمها الوكالة لصالح الدول الإفريقية لتعزيز الجهود في مجال التنمية الاقتصادية والتجارة البينية والاندماج الاقتصادي في القارة، خاصة في ضوء حيوية هذه الموضوعات في الفترة الحالية، وذلك في إطار إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في يناير من العام الماضي، والتي من المتوقع أن تساهم بشكل فعال في دفع جهود الاندماج الإقليمي القاري، وبما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي للتنمية 2063.

من جانبهم، أعرب المشاركون في ختام الدورة عن سعادتهم البالغة بما تقدمه مصر بشكل عام، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بشكل خاص، من دعم للقارة الإفريقية في مختلف المجالات، وهو ما يؤكد ريادة مصر الإقليمية لجهود التنمية والتكامل في إفريقيا.

كما أعربوا عن سعادتهم بما لمسوه من الإعداد الجيد لبرنامج الدورة، والذي ساهم بشكل كبير في تحقيق أفضل استفادة منها، مشيدين بما احتواه البرنامج من موضوعات متنوعة وحيوية، ومعربين عن تطلعهم للمشاركة في مزيد من الدورات التي تقدمها مصر في المجالات المختلفة.