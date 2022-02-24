القرفة والثوم أبرزها.. علاجات منزلية لآلام المفاصل أثناء انقطاع الطمث

كتبت فاطمة خليل

انقطاع الطمث هو مرحلة طبيعية في حياة كل امرأة، ويحدث ذلك عندما يكون هناك انخفاض طبيعي في الهرمونات وتشير هذه الفترة إلى نهاية الدورة الشهرية عندما تبلغ المرأة الأربعينيات أو الخمسينيات من عمرها، ويأتي انقطاع الطمث مع بعض الأعراض مثل الهبات الساخنة وزيادة الوزن والقلق والاكتئاب وقلة النوم وعدم انتظام الدورة الشهرية وآلام المفاصل، لذلك أثبتت بعض العلاجات المنزلية لألم المفاصل فاعليتها، في هذا التقرير نتعرف على 7 علاجات منزلية لآلام المفاصل أثناء انقطاع الطمث، بحسب موقع "health".

لماذا يحدث ألم المفاصل أثناء انقطاع الطمث؟



أثناء انقطاع الطمث، يبدأ مستوى هرمون الاستروجين الأنثوي في الانخفاض في الدم ونتيجة لذلك ، تزداد فرص الإصابة بأمراض العظام مثل هشاشة العظام والتهاب المفاصل.

يُعرف الإستروجين بأنه هرمون مسئول عن تقليل آلام المفاصل يعمل هذا الهرمون كمنظم رئيسي لعملية التمثيل الغذائي للعظام، حيث يلعب دورًا مهمًا في نضج العظام ونموها ولكن عندما تصل المرأة إلى مرحلة انقطاع الطمث، يبدأ مستوى هرمون الاستروجين في الدم في الانخفاض هذا له تأثير معاكس على عملية التمثيل الغذائي الخاصة بها مما يؤدي إلى مشكلة تورم المفاصل وآلامها.

7 علاجات منزلية لآلام المفاصل أثناء انقطاع الطمث



1. الكركم



الكركم مسكن قوي للآلام، هذه العشبة ذات طبيعة مضادة للالتهابات ومسكن فعال للآلام، ويحتوي على مادتين كيميائيتين (الكركمين والكركمينويد) اللذان يعملان على تخفيف الألم والالتهاب والتورم ويمكنك استخدام هذه التوابل في طعامك أو شرب حليب الكركم كل يوم.

2. القرفة



يحب معظمنا القرفة لأن لها فوائد لا حصر لها من إنقاص الوزن إلى صحة القلب كما أن القرفة من التوابل التي لها خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا ومضادات الأكسدة تجعلها عشبًا مثاليًا لتخفيف آلام المفاصل.

3. عشبة الأشواجاندا



هذه العشبة هي أيضًا مضادة للالتهابات وتساعد في إدارة التهاب المفاصل جنبًا إلى جنب مع التهاب المفاصل.

4. بذور الكتان



تساعد بذور الكتان في السيطرة على أعراض انقطاع الطمث، من إدارة عدم التوازن الهرموني، تقلب المزاج، إلى التهاب المفاصل وتورمها، يمكن أن تفيدك بذور الكتان أكثر مما تعتقد.

5. زيت زهرة الربيع



زيت زهرة الربيع له فوائد علاجية، يستخدمه معظم الناس لعلاج متلازمة ما قبل الحيض، وأعراض انقطاع الطمث ، والتهاب المفاصل، وارتفاع الكوليسترول، وحب الشباب، والعديد من الحالات الصحية الأخرى.

6. الثوم



خصائص الثوم المضادة للالتهابات لديها القدرة على تخفيف آلام المفاصل أو الركبة، كما أنه يساعد على إزالة السموم من الجسم وتعزيز الدورة الدموية وبالتالي تقليل الألم.