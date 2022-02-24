اليوم السابع
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الخميس، 24 فبراير 2022 12:48 م
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"الصحة" تعقد "ورشة عمل" مع وفد خبراء بالسويد لدعم منظومة التأمين الصحى الشامل

الخميس، 24 فبراير 2022 11:42 ص
"الصحة" تعقد "ورشة عمل" مع وفد خبراء بالسويد لدعم منظومة التأمين الصحى الشامل جانب من الورشة
كتب وليد عبد السلام

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عقدت وزارة الصحة والسكان، ورشة عمل مشتركة، مع وفد خبراء من دولة السويد، لبحث فرص توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في القطاع الصحي، بالتنسيق مع السفارة السويدية بمصر.
 
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن فعاليات ورشة العمل تضمنت استعراض التجارب المصرية والسويدية، بشأن تطوير نظم الرعاية الصحية، ومناقشة التحديات التي تواجه البلدين واستراتيجيات التغلب عليها.
 
وأضاف "عبدالغفار" أنه تم استعراض نظم الحوكمة والإدارة بالرعاية الصحية في دولة السويد والشركات الرائدة في مجالات جمع وتحليل البيانات بالسويد، فضلاً عن مناقشة فرص التعاون للاستفادة من خبرات الجانب السويدي في استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة بالقطاع الصحي.
 
وقال "عبدالغفار" إنه تم بحث فرص التعاون بين مصر والسويد في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والمشروعات الصحية الكبرى الجاري تنفيذها بمصر، بالإضافة إلى مناقشة التعاون مع شركات المعدات والأجهزة الطبية الرائدة في السويد.

الصحة

السويد

مصر

التأمين الصحى

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