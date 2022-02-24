السبت أول أيام اختبارات المرشحين للعمل محفظى قرآن بفروع الرواق الأزهرى

وكان فى وقت سابق أعلنت الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف بدء برنامج تحفيظ القرآن الكريم بنظام الأربع سنوات، ، وشددت إدارة الجامع الأزهر على ضرورة اتباع كل الإجراءات الاحترازية المعمول بها فى الحد من انتشار فيروس کورونا المستجد، والعمل بقواعد التباعد الاجتماعى عدم الدخول إلى الرواق والحلقات إلا بالكمامات الطبية، إلزام جميع المتواجدين فى الرواق سواء أكان منسقا أم محفظا أم دارسا بارتداء الكمامة، الحضور للجامع قبل الحلقات بعشر دقائق، ودخول الجامع من الباب العباسى، والدخول بالرقم القومى، وبالاسم الموجود بالقوائم.