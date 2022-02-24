اليوم السابع
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الرقابة النووية والإشعاعية تشارك فى تمرين افتراضى لانفجار قنبلة "قذرة"

الخميس، 24 فبراير 2022 10:48 ص
الرقابة النووية والإشعاعية تشارك فى تمرين افتراضى لانفجار قنبلة "قذرة" هيئة الرقابة النووية والاشعاعية
كتبت رحمة رمضان

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تشارك هيئة الرقابة النووية والاشعاعية في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر عقده افتراضيا في الفترة من 28 فبراير حتى 3 مارس 2022 وذلك لمناقشة خطة عمل سيناريو تمرين انفجار قنبلة قذرة.
 
وأعلنت هيئة الرقابة النووية والاشعاعية في بيان لها اليوم، أن الهدف من التمرين هو تقييم الانشطة الرئيسية للدولة المرتبطة بالكشف عن الافعال المتعمدة غير المصرح بها التي تنطوي على مواد نووية ومواد مشعة اخرى والرد عليها.
 
و أوضح البيان أن السيناريو المعد للتدريب هو افتراض تفجير قنبلة قذرة في احد المناطق التجارية المزدحمة، والغرض من السيناريو هو اختبار قدرات الاتصال والتقييم الاولي للمعلومات وهيكل القيادة المشتركة واخيرا استراتيجية التواصل الاعلامي.
 
جدير بالذكر، ان هيئة الرقابة النووية والاشعاعية بصفتها منسق التدريب المقترح قامت بعقد عدد من الاجتماعات التنسيقية والتحضيرية بحضور مختلف الجهات الوطنية المعنية المقرر مشاركتها في التمرين كان اخرها اجتماع لممثلي الجهات الاعضاء في اللجنة الفرعية للطواريء النووية والاشعاعية المنعقد في 20 فبراير 2022. 

هيئة الرقابة النووية والاشعاعية

النووية

الكهرباء

مواد نووية

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