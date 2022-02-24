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البنك المركزى: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ29 مليار دولار خلال 11شهرا

الخميس، 24 فبراير 2022 11:26 ص
البنك المركزى: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ29 مليار دولار خلال 11شهرا البنك المركزى المصرى
كتب - أحمد يعقوب

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صرح الدكتور عادل عبد العظيم- وكيل محافظ مساعد قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصـري، بارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة يناير/ نوفمبر 2021 لتسجل نحو 28.9 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 1.8 مليار دولار وبمعدل 6.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.
 
كما أظهرت البيانات الأولية تراجع التحويلات خلال شهر نوفمبر 2021 بمعدل 3.9% على أساس سنوي لتسجل نحو 2.5 مليار دولار (مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2020)، في حين سجلت ارتفاعاً بمقارنتها بالشهر السابق مباشرة (أكتوبر 2021) بمعدل 8.7%.
 
 

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