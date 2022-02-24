الإسكان: 13337 مواطناً سددوا مقدمات حجز وحدات سكن مصر ودار مصر وجنة

كتب أحمد حسن

مي عبدالحميد: يمكن للمواطنين سداد مقدم جدية الحجز ومصروفات التسجيل ورفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني حتى 8 مارس المقبل



الموقع الإلكتروني للصندوق جاهز للتعامل مع الأعداد الكبيرة من المواطنين المتقدمين



تمت إتاحة الوصول إلى مواقع الوحدات السكنية بالمشروعات المطروحة online على أرض الواقع عبر موقع الصندوق

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن عدد المواطنين الذين قاموا بسداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري لمتوسطي الدخل بمشروعات ( سكن مصر ودار مصر وجنة ) بلغ أكثر من ١٣٣٣٧ مواطنا حتى الآن، بينما تم فتح أكثر من ٤٧٠٤٨ حسابا جديدا على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك خلال أيام فقط منذ طرح الإعلان، والذي سيتم إتاحته حتى 8 مارس المقبل، بينما بلغ عدد المشاهدات للفيديو التوضيحي لكيفية حجز الوحدات المطروحة أكثر من 95 ألف مشاهدة.

وأكد الوزير أن زيادة الطلب على المشروعات السكنية التي تطرحها الدولة يؤكد ثقة المواطن في السياسات التي تتبعها الدولة في توفير السكن الملائم لمختلف شرائح الدخل، مشيراً إلى أن الإعلان الحالي لمتوسطي الدخل يتضمن طرح نحو ٧ آلاف وحدة سكنية بالمشروعات الثلاثة.

من جانبها، أشارت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذ ي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه تم طرح كراسات شروط الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل بمشروعات (سكن مصر، ودار مصر، وجنة) عبر الموقع الإلكتروني الجديد للصندوق على الرابط https://nch.shmff.gov.eg، وذلك ضمن مُبادرة رئيس الجمهورية لتوفير وحدات سكنية لكافة فئات المواطنين بتيسيرات خاصة من البنك المركزي المصري، وفي ضوء مبادرتيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة لمدة حدها الأقصي 30 سنة، وفائدة 8% متناقصة لمدة حدها الأقصي 25 سنة.

وأكدت عبدالحميد، أنه يمكن للمواطنين الإطلاع على كراسات الشروط الخاصة بمشروعات (سكن مصر، ودار مصر، وجنة)، وكذا سداد كل من مقدم جدية حجز الوحدات السكنية (الخاص بكل مشروع)، ومصروفات التسجيل (التي تبلغ 500 جنيه)، بالإضافة إلى التسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع كل من الاستمارة والإقرار على الموقع الإلكتروني للصندوق على الرابط https://nch.shmff.gov.eg، حتى 8 مارس المقبل، على أن يتم اختيار المدينة وحجز الوحدة السكنية من الموقع الإلكتروني للصندوق خلال فترتين: الأولى يوم 15/3/2022 من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 12 منتصف الليل للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول للمشروعات الثلاثة ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز، والثانية من الساعة 9 صباح يوم 16/3/2022 وحتى الساعة 12 منتصف ليل يوم 24/3/2022 لكافة المتقدمين على الإعلان الثاني والمتقدمين سابقاً بالإعلان الأول (ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز).

وأوضحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم تجهيز الموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق بصورة متكاملة، كي يستوعب العدد الكبير من المواطنين المتوقع زيارتهم للموقع خلال هذه الفترة للتعرف على تفاصيل الطرح الجديد، ولضمان قيام المواطنين برفع المستندات وحجز الوحدات السكنية بصورة بسيطة وسريعة.

وفي ذات الشأن، أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه تم إطلاق خدمتين جديدتين على الموقع الإلكتروني للصندوق الخاص بحجز الوحدات، الأولي حاسبة إلكترونية تمكن المواطن من احتساب القيم التقديرية لمبلغ التمويل العقاري وقيمة الأقساط الشهرية في ضوء سعر الوحدة السكنية والدخل الخاص بصاحب الطلب، وسَنه عند التمويل وذلك عبر الرابط https://nch.shmff.gov.eg/home/CalculateLoan، و الثانية إتاحة مواقع الوحدات السكنية المطروحة بالمدن المختلفة في المشروعات المتنوعة (سكن مصر، ودار مصر، وجنة) online وذلك لمساعدتهم في اختيار الوحدة السكنية على أرض الواقع.

وصرحت مي عبد الحميد، بأن الطرح الجديد يتضمن وحدات سكنية متنوعة المساحة والسعر في عدد من المدن بمحافظات الجمهورية، حيث يتضمن مشروع جنة 5 مدن بمقدم جدية حجز يبلغ 80 ألف جنيه، وبمساحات تتراوح ما بين 100 م2 إلى 151 م2، وبيانها: الشروق - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - 6 أكتوبر - العبور، بإجمالي 1980 وحدة سكنية، ونسبة تميز تتراوح ما بين 1 إلى 1.06، وذلك بواقع: 300 وحدة سكنية في مدينة الشروق يتراوح سعرها من 924 ألف جنيه تقريبًا إلى مليون و413 ألف جنيه تقريبًا، حيث يبلغ سعر المتر 8800 جنيه، وعدد 1104 وحدات سكنية بمدينة القاهرة الجديدة ويتراوح سعرها من مليون و239 ألف جنيه تقريبًا إلى مليون و895 ألف جنيه تقريبًا، حيث يبلغ سعر المتر 11575 جنيهًا كما يتم طرح 51 وحدة سكنية في مدينة المنيا الجديدة ويتراوح سعرها ما بين 627 ألف جنيه تقريبًا إلى 959 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 5855 جنيهًا، بالإضافة إلى طرح 456 وحدة سكنية في مدينة 6 أكتوبر ويتراوح سعرها ما بين مليون و26 ألف جنيه تقريبًا إلى مليون و569 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 9580 جنيها، وأخيراً طرح 69 وحدة سكنية بمدينة العبور يتراوح سعرها ما بين 864 ألف جنيه تقريبًا إلى مليون و321 ألف جنيه تقريبًا، حيث يبلغ سعر المتر 8070 جنيهًا.

وأضافت مي عبد الحميد أنه فيما يخص مشروع دار مصر، فيتم طرح وحدات سكنية في 7 مدن بمساحات تتراوح ما بين 100 م2 إلى 150 م2 ، بمقدم جدية حجز يبلغ 60 ألف جنيه، ونسبة تميز تتراوح ما بين 1 إلى 1.02، وبيانها: الشروق - حدائق أكتوبر - بدر - السادات - 15 مايو - العاشر من رمضان - برج العرب الجديدة، بإجمالي 1792 وحدة سكنية، بواقع 70 وحدة سكنية في مدينة الشروق وسعرها يتراوح ما بين 916 ألف جنيه تقريبًا إلى مليون و374 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 8730 جنيهًا، وكذلك 211 وحدة سكنية بمدينة حدائق أكتوبر ويتراوح سعرها ما بين 728 ألف جنيه تقريبًا إلى مليون و92 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 6935 جنيهًا، وطرح 394 وحدة سكنية بمدينة بدر ويتراوح سعرها ما بين 824 ألف جنيه تقريبًا إلى 888 ألف جنيه تقريبًا، حيث يبلغ سعر المتر 5925 جنيهًا، وكذلك طرح 410 وحدات سكنية في مدينة السادات ويتراوح سعرها بين 532 ألف جنيه تقريبًا إلى 799 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 5075 جنيهًا، كما يتم طرح 218 وحدة سكنية في مدينة 15 مايو ويتراوح سعرها ما بين 583 ألف جنيه تقريبًا إلى 874 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 5555 جنيهًا، إضافة إلى طرح 398 وحدة سكنية في مدينة العاشر من رمضان ويتراوح سعرها ما بين 562 ألف جنيه تقريبًا إلى 843 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 5355 جنيهًا، وكذلك طرح 91 وحدة سكنية بمدينة برج العرب الجديدة ويتراوح سعرها ما بين 612 ألف جنيه تقريبًا إلى 760 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 5075 جنيهًا. أما بشأن مشروع سكن مصر، فصرحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بأنه يتم طرح وحدات سكنية بتسع مدن ضمن المشروع بمساحات تتراوح ما بين 106 م2 إلى 133 م2، بمقدم جدية حجز يبلغ 40 ألف جنيه، ونسبة تميز تتراوح ما بين 1 إلى 1.05، وبيانها: الشروق - القاهرة الجديدة - حدائق أكتوبر - المنيا الجديدة – بدر - أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - دمياط الجديدة - ناصر (غرب أسيوط)، بإجمالي 3308 وحدات سكنية، وذلك بواقع 672 وحدة سكنية بمدينة الشروق ويتراوح سعرها ما بين 747 ألف جنيه تقريبًا إلى 984 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 6715 جنيهًا، وطرح 215 وحدة سكنية بمدينة القاهرة الجديدة

ويتراوح سعرها ما بين 855 ألف جنيه تقريبًا إلى 999 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 7685 جنيهًا، وكذلك يتم طرح 499 وحدة سكنية بمدينة حدائق أكتوبر ويتراوح سعرها ما بين 724 ألف جنيه تقريبًا إلى 846 ألف جنيه تقريبًا، حيث يبلغ سعر المتر 6510 جنيهات، بالإضافة إلى طرح 209 وحدات سكنية بمدينة المنيا الجديدة ويتراوح سعرها ما يبن 456 ألف جنيه تقريبًا إلى 534 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 4105 جنيهات، وطرح 82 وحدة سكنية بمدينة بدر ويتراوح سعرها ما بين 560 ألف جنيه تقريبًا إلى 607 آلاف جنيه تقريبًا، وسعر المتر يبلغ 5035 جنيهًا، كما يتم طرح 1117 وحدة سكنية بمدينة أكتوبر الجديدة ويتراوح سعرها ما بين 712 ألف جنيه تقريبًا إلى 833 ألف جنيه تقريبًا، حيث يبلغ سعر المتر 6405 جنيهات، وكذلك يتم طرح 152 وحدة سكنية بمدينة العبور الجديدة ويتراوح سعرها ما بين 681 ألف جنيه تقريبًا إلى 796 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 6120 جنيهًا، وطرح 32 وحدة سكنية بمدينة دمياط الجديدة ويتراوح سعرها ما بين 729 ألف جنيه تقريبًا إلى 791 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 6555 جنيهًا، وكذلك يتم طرح 330 وحدة سكنية بمدينة ناصر (غرب أسيوط) ويتراوح سعرها من 450 ألف جنيه تقريبًا إلى 526 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 4050 جنيهًا. وأضافت السيدة/ مي عبد الحميد أنه يتضح من خلال متابعة أسعار الوحدات السكنية في الطرح الجديد التأثير الإيجابي لمبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% متناقصة لمدة أقصاها 30 عامًا على سعر المتر والقسط في الوحدات التي يتم طرحها من خلال الصندوق، وهو ما يساعد المواطنين المصريين بمختلف مستوياتهم على الحصول على وحدات سكنية ملائمة لهم.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الأقساط الخاصة بالوحدات المطروحة تعد في متناول شرائح أوسع من المواطنين، حيث يبدأ القسط في وحدات سكن مصر من 800 جنيه، بينما يبدأ في وحدات دار مصر من 1150 جنيهًا، كما يبدأ في وحدات جنة من1375 جنيهًا، وذلك للمواطنين الذين تبلغ مدة تمويلهم 30 عاما، مع العلم أن القسط يتصاعد بنسبة 7% سنويًا.