الأوقاف توزع اليوم 2 طن من لحوم صكوك الإطعام بالقليوبية والمنوفية

كتب على عبد الرحمن

تواصل وزارة الأوقاف، اليوم، توزيع لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية، حيث توزع الوزارة 2 طن من لحوم صكوك الإطعام على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظتى (القليوبية - المنوفية)، بواقع طن لكل محافظة، وذلك للأسبوع الرابع من بدء مرحلة التوزيع.

ومن المقرر أن يصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم صكوك الإطعام حتى اليوم 77 طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة– الدقهلية– الإسكندرية– دمياط - بني سويف- الفيوم- المنيا- الشرقية- القليوبية- السويس- المنوفية- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- الغربية- شمال سيناء- الوادي الجديد- البحيرة- مطروح-بورسعيد- البحر الأحمر- كفر الشيخ- الإسماعيلية- جنوب سيناء).

وأكدت وزارة الأوقاف، فى تصريحات أمس، أنه فى ضوء الإسهام المجتمعى لوزارة الأوقاف ومنذ انطلاق بشائر الخير لمشروع صكوك الإطعام مطلع فبراير الجارى وحتى تاريخه تم توزيع 75 طنًّا من لحوم صكوك الإطعام على المستحقين من خلال المديريات الإقليمية.