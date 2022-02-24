الأوقاف: إيفاد 49 قارئا وإماما لإحياء ليالى شهر رمضان خارج مصر

كتب على عبد الرحمن

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الخمس، إيفاد قارئين جديدين لإحياء ليالي شهر رمضان 1443هـ ليصل إجمالى ما تم اعتماده من الأئمة والقراء للإيفاد خلال شهر رمضان القادم (49) موفدًا.

ونشرت الوزارة عبر الصفحة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أسماء الموفدين، وهم:

1 - محمد رمضان كمال محمود - القاهرة - قارئ - بوركينا فاسو

2 - أحمد عبد الفتاح خليل عامر - الجيزة - قارئ - بوركينا فاسو

ووجهت الوزارة القراء الموفدين بالتوجه إلى الإدارة العامة للعلاقات الدولية بديوان عام الوزارة لاستلام قرار الإيفاد.

وأعلنت وزارة الأوقاف يناير الماضى عن إجراء مسابقة الإيفاد للخارج الخاصة بقراء القرآن الكريم من ذوي الأصوات الحسنة فى شهر رمضان 1444هـ / 2023م من بين الأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعاملين من المسكنين على درجة وظيفية، والقراء المقيدين بنقابة القراء، والقراء المعتمدين بالإذاعة والتليفزيون.

ونشرت الوزارة عبر موقعها الالكترونى شروط الإيفاد على النحو التالى:

1- أن يكون المتقدم مسكناً على درجة مالية بالوزارة، أو من المقيدين بنقابة القراء المصرية، أو من المعتمدين بالإذاعة والتليفزيون المصرى.

2- أن يكون سليم الحواس والأعضاء حسن الصوت خالياً من عيوب الكلام والعاهات الجسدية الظاهرة، ويستثنى من ذلك المكفوفون فيما يتعلق بحاسة البصر فى ضوء القرار الوزاري رقم (150) لسنة 2014م .

3- أن يجتاز المتقدم الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في القرآن الكريم حفظاً، وأداء، وإجادة صوت، وكذا المقابلة النهائية المقررة فى هذا الشأن .

4- أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك .

5- أن يكون قد مضى على عودته من أي إيفاد للخارج على نفقة الوزارة ثلاثة أعوام على الأقل ، ويُستثنى من ذلك أصحاب الدعوات الخاصة بعد موافقة السلطة المختصة ، على أن تتحمل الجهة الطالبة جميع النفقات (تذاكر السفر/الإقامة/الإعاشة/ البدل النقدى) دون تحمل الوزارة أى أعباء مالية ، وفى ضوء القرار الوزارى رقم (150) لسنة 2014م .

6- أن لا يكون قد ارتكب أى مخالفة لتعليمات الوزارة، وتم مجازاته عليها بأى نوع من أنواع الجزاء خلال السنتين الأخيرتين، وذلك بالنسبة للمتقدمين من العاملين بالوزارة أو أى جهة حكومية.

7- أن لا يكون قد سبق أن صدر بشأنه قرار، أو توصية من جهة إدارية رسمية معتبرة (السفارة المعنية ــ الشئون القانونية - غير ذلك) بحرمانه من الإيفاد للخارج ، ما لم يُلغ القرار، أو تُسحب التوصية.

8- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن

قد رُدَّ إليه اعتباره.

9- أن لا يقل سن المتقدم عن (30)عاماً ولا يزيد على (55)عاماً اعتباراً من تاريخ التقدم للمسابقة ، ويستثنى من ذلك القراء أصحاب الدعوات الخاصة ، مع مراعاة باقى الشروط.