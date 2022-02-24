اعرف تخفيضات ومنتجات معارض "أهلا رمضان".. تصل لـ30%

كتب مدحت وهبة

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تنظيم معارض أهلا رمضان بمشاركة كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية بهدف توفير مختلف السلع ومنتجات "ياميش رمضان" بأسعار مخفضة، بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع "جمعيتى" لطرح المنتجات بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 30% خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان "الياميش"، وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بوجود مخزون من كل السلع الغذائية، خاصة مع دخول شهر رمضان، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن استمرار وجود مخزون استراتيجى طوال الوقت، كما أن أسعار السلع الأساسية ستشهد انخفاض فى معارض "أهلا رمضان"، خاصة مع المبادرات التى يتم إطلاقها.

وكان المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك قد أكد أنه سيتم إطلاق معرض "أهلا رمضان" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء اعتبارا من يوم 24 مارس المقبل بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، وسيتم استقبال المواطنين فى اليوم التالى ويستمر حتى الأول من أبريل، بهدف توفير كل السلع ومنتجات رمضان فى كل محافظة الجمهورية من خلال معارض "أهلا رمضان"، حيث سيتم توفير المنتجات والسلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبة من 20% على الأقل وتصل لـ30%، كما حدث العام السابق كذلك أيضا الاتفاق مع كبرى السلاسل التجارية لتخصيص أجنحة داخلها كفروع لمعارض أهلا رمضان وطرح السلع بأسعار مخفضة أيضا، وذلك فى إطار الحرص على توفير المنتجات والسلع بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى ولتخفيف العبء على المستهلك فى ظل زيادة معدلات الاستهلاك خلال الشهر الكريم.