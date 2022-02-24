"اتصالات الإماراتية" تحول علامتها التجارية لـ &e.. ومصدر يكشف موعد التغيير في مصر

أطلق الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة اليوم الهوية المؤسسية الجديدة لمجموعة اتصالات، تحت العلامة التجارية "&e"، لتعكس طموحات النمو المستقبلي للشركة في إطار استراتيجية جديدة لتسريع عملية التحول إلى مجموعة تكنولوجيا رائدة عالمياً.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، تهدف العلامة الجديدة تعزيز فرص النمو من خلال نموذج أكثر مرونة يقوم على ركائز تمثل قطاعات أعمال رئيسية للمجموعة، وأولوياتها الاستراتيجية التي تجسد قيمها الراسخة لتحقيق رضا العملاء ومصلحة المساهمين والمستثمرين والشركاء.

وقال مصدر بشركة "اتصالات مصر"، فى تصريح خاص لـ اليوم السابع، لن يتم تغيير العلامة التجارية الشركة بمصر فى الوقت الحالى، حيث لا يوجد موعد محدد من المجموعة الأم حتى الآن لتغيير العلامة للمشغلين بمصر والبلاد الأخرى.

فيما أكد مسئول رفيع بجهاز تنظيم الاتصالات، لليوم السابع، أن الجهاز لم يتلق طلبا من اتصالات مصر لتغيير العلامة التجارية أو هيكل المساهمين حتى الآن.

كما أكد مسئول رفيع بجهاز تنظيم الاتصالات، لليوم السابع، أن الجهاز لم يتلق طلبا من اتصالات مصر لتغيير العلامة التجارية أو هيكل المساهمين حتى الآن.

وقال الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، خلال إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة: "نثق بقدرة "&e" على النجاح في ترسيخ مكانتها على المستوى الدولي في قطاع الاستثمار التكنولوجي والخدمات الرقمية، انطلاقاً من قدراتها التقنية عالمية المواصفات، وخبرتها الواسعة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا ".

وأضاف "نعتز بشركة "&e " وجميع الشركات الوطنية التي تعكس طموحات دولة الإمارات في تحقيق الريادة عالمياً، شركة وطنية انطلقت من أرض الإمارات قبل 46 عاماً، وتنتشر خدماتها اليوم في 16 دولة حول العالم، جعلتنا خلالها أكثر اتصالاً بكل ما يحيط بنا"، مُتابعاً "ومع التحول الرقمي الذي يواكب احتياجات عالمنا المتسارعة، ستوفر الشركة المزيد من إمكانات الاتصال، والخدمات المتطورة والتقنيات الذكية التي تجعلنا أكثر استعداداً للمستقبل بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة ويضمن رخاء الوطن وازدهاره".

حضر إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة لمجموعة "اتصالات"، محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، و معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية رئيس مجلس إدارة "&e " استراتيجية طموحة.

ويقوم نموذج الأعمال تحت مظلة "&e " على قطاعات، في مقدمتها قطاع الاتصالات، و"&e " الحياة"، و"&e " المؤسسات" و"&e " الاستثمار".

ويحتفظ قطاع الاتصالات بنفس الشعار والعلامة والتجارية، للحفاظ على إرث المجموعة وتميزها في تقديم خدمات اتصالات متفوقة في دولة الإمارات وعلى المستوى الدولي، كما سيركز على تعزيز حضور المجموعة في 16 سوقاً تعمل بها حالياً، إلى جانب استكشاف فرص نمو واعدة في أسواق جديدة.