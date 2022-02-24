اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا يطمئن على الجالية المصرية فى أوكرانيا

كتب محمود راغب

دعت سناء مغازي نائب رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا الي اجتماع عاجل للاطمئنان علي أبناء الجالية المصرية المتواجده في أنحاء أوكرانيا.

وحضر الاجتماع أعضاء اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا والدكتور وليد عطية، رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا وسكرتير اتحاد الكيانات ومعه بعض اعضاء مجلس الادارة.

وأعرب جميع أعضاء الاتحاد عن مساندة أبناء الجالية المصرية فى أوكرانيا فى تقديم أى من المساعدات الانسانية مع الالتزام بتعليمات الحكومة الأوكرانية.

يذكر أن وزارة الهجرة المصرية ، أعلنت أنه في ضوء مستجدات الموقف بدولة أوكرانيا، تتابع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشكل مستمر موقف الجالية المصرية بأوكرانيا، وتتواصل مع رؤساء الجالية والدارسين المصريين هناك، لمتابعة تطورات الوضع.