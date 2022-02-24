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أمطار وأتربة وطقس متقلب.. تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل

الخميس، 24 فبراير 2022 11:24 ص
أمطار وأتربة وطقس متقلب.. تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل طقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس حتى الثلاثاء المقبل ، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد ، مائل للبرودة على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .
 

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى:

اعتبارا من الخميس وحتى الجمعة حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية نشاط رياح مع تقدم ساعات النهار على معظم الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا 

- الخميس 24 فبراير: 

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الغربية وشمال والوجه البحرى على فترات متقطعة
 
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة وسيناء وخليج السويس تمتد خفيفة إلى القاهرة الكبرى و شمال الصعيد  على فترات متقطعة
 
نشاط رياح على مناطق السواحل الشمالية و القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القنتة ومحافظة البحر الأحمر وسيناء وحنوب الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

- الجمعة 25 فبراير:

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة
 
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس قد تمتد إلى القاهرة الكبرى وتكون خفيفة على شمال الصعيد  على فترات متقطعة
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
 
- اعتبارا من السبت وحتى الثلاثاء  استقرار فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء وتنتهى فرص الأمطار وتشهد البلاد شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

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