أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 865 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

قفزت أسعار الذهب قبل قليل اليوم الخميس بقيمة 5 جنيهات للمرة الثالثة على التوالي بعد صعود 27 جنيها خلال الساعات القليلة الماضية، ليصبح إجمالي الصعود 32 جنيها، جراء تداعيات الأحداث في أوكرانيا حيث ارتفع الطلب على الملاذات الآمنة لتسجل الأسعار العالمية للذهب أعلي مستوى في عام عند 1970 دولار مقابل 1908 دولار قبل بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 : 741.40 جنيه للجرام.

عيار 21 : 865 جنيها للجرام.

عيار 24 : 988.55 جنيه للجرام.

الجنيه الذهب : 6920 جنيها.

وقال ممدوح عبد الله عضو مجلس إدارة شعبة المعادن في اتحاد الصناعات، إن الاتجاه للذهب عالي جدا الآن في البورصات العالمية، الأمر الذي تسبب في صعود متكرر لسعر اونصة الذهب، ومن المتوقع أن تشهد الاسعار عدة تغيرات خلال الساعات القادمة، بل التغير كل لحظة نتيجة تداعيات للحرب في أوكرانيا واتجاه لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا.

وأشار في تصريحات خاصة، أن قفزت أسعار الذهب بأكثر من 2.5% إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام إذ أقبل المستثمرون على الملاذات الآمنة بعد بدء غزو قوات روسية لأوكرانيا في أعقاب أوامر من الرئيس فلاديمير بوتين بتنفيذ ما وصفها بأنها عملية عسكرية خاصة.

وأوضح، أن الذهب، وهو من أصول الملاذ الآمن في أوقات الاضطرابات، بنحو 9.5% منذ بداية فبراير 2022 مع تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على شهية المخاطرة. ويتجه المعدن النفيس صوب تسجيل أفضل أداء شهري منذ يوليو تموز 2020.