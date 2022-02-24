أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‏‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الخميس وجاءت كالتالى:-

‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 6 جنيه للكيلوجرام.

‏‎‏‎- البطاطس 6.5 جنيه.

‏‎‏‎- البصل الأبيض 4 جنيهات.

‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 4 جنيهات.

‏‎‏‎- الكوسة بـ 10 جنيهات.

‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه.

‏‎‏‎- الخيار بـ 11.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.

‏‎‏‎- الباذنجان العروس 12.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 18 جنيها.

‏‎‏‎- الفلفل الألوان 22 جنيها.

‏‎‏‎- الليمون بـ 12 جنيها.

‏- بلح بارحى 34 جنيها.

‏‎- البسلة 11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.

‏‎- ‏فاصوليا خضراء 25‏ جنيها.

‏‎‏‎- تفاح إيطالى 23 جنيها.

‏‎- يوسفي سكرى 7 جنيهات.

- برتقال بصرة 7 جنيهات.

- برتقال بلدى 5 جنيهات.

- الفراولة 13 جنيها.