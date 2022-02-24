اليوم السابع
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"أبو الزعابيب" شاركونا بصوركم وصور وداع الشتاء فى شهر أمشير

الخميس، 24 فبراير 2022 03:43 م
"أبو الزعابيب" شاركونا بصوركم وصور وداع الشتاء فى شهر أمشير شهر امشير
كتبت- نهى عبد النبى

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"أبو الزعابيب" هو شهر أمشير وهو الشهر السادس من التقويم القبطى الشهير ببرودة الطقس ونشاط الرياح والأتربة، ويشارككم "اليوم السابع" عبر خدمة "صحافة المواطن"، طقوسكم فى هذا الشهر، وذلك من خلال نشر صوركم وصور أطفالكم و صور للطقس السىء  فى أكثر شهر متقلب فى السنة .

وعادة ما ترتبط الشهور القبطية لدى المصريين بالظواهر المناخية والتي تتطلب التأهب لها بشكل جيد، ويأتي شهر أمشير 2022 بعد انتهاء شهر طوبة، ويتميز بمجموعة من الظواهر الجوية، وقيل عنه من الأمثال الشعبية: "يفصص الجسم نسير نسير" و"أي من شدة الهواء" أو أمشير أبو الزعابيب الكتير ياخد العجوزة ويطير.

فيمكنكم إرسال صوركم وصور أطفالكم بملابس الشتاء الثقيلة، عبر خدمة "واتس آب اليوم السابع" برقم 01280003799، أو عبر رسائل "فيس بوك.

 


اليوم السابع

صحافة المواطن

امشير

شهر امشير

ابو الزعابيب

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