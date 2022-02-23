"ڤاليو" منصة الشراء الآن والدفع لاحقا تعلن توسع شراكتها مع منصة التوفير «وفرها» لخلق خدمات أفضل للعملاء

هذه الشراكة في إطار سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية الناجحة بين الطرفين والتي ستساهم في تعزيز جهود التسويق المتبادل بين كلا المنصتين

أعلنت اليوم شركة «ڤاليو»، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن توسع شراكتها الاستراتيجية مع «وفرها»، الموقع وتطبيق للعروض الرائد في مصر، على أن تقوم «ڤاليو» بتوفير باقة جديدة ومتنوعة من المزايا للعملاء. وتعد هذه الاتفاقية بمثابة مرحلة جديدة في العلاقة الوطيدة بين الطرفين والتي ستشهد العديد من التطورات من بينها تعزيز جهود التسويق المتبادل عبر باقة متكاملة من البرامج التمويلية.



أحمد هاشم وطارق مجدي

وبموجب اتفاقية الشراكة الجديدة، ستتمكن «وفرها» من تعزيز الاستفادة من الشبكة الواسعة التي تحظي بها «ڤاليو» حيث سيتم قبول عروض وفرها على أجهزة نقاط البيع «POS» الخاصة بڤاليو، بالإضافة الي السماح للعملاء بشحن محفظة «وفرها» باستخدام «ڤاليو» والاستفادة من الخدمة المتوفرة على «وفرها» لدفع الفواتير الخاصة بهم باستخدام «ڤاليو». فضلًا عن إمكانية حصول العملاء على حدود ائتمانية من «ڤاليو» والاستفادة من باقة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة. إلى جانب حصول العملاء الجدد ممن يقومون بالتسجيل في تطبيق «ڤاليو» على قسيمة شراء مجانًا من «وفرها». ومن ناحية أخرى، سوف يتم تفعيل برنامج مشترك لولاء العملاء بموجب هذه الاتفاقية بهدف تحقيق أقصى استفادة لعملاء «ڤاليو».

وفي هذا السياق، أعرب أحمد هاشم، رئيس القطاع التجاري بشركة «ڤاليو»، عن اعتزازه بتوطيد الشراكة مع منصة «وفرها» لتعزيز التضافر بين خدمات الشركتين بهدف تقديم حلول وخدمات فريدة من نوعها للعملاء سعيًا لتلبية مختلف احتياجاتهم. وأضاف هاشم أنه بموجب هذه الاتفاقية سوف تتيح «ڤاليو» لعملاء منصة «وفرها» مجموعة متنوعة من حلول الشراء الآن والدفع لاحقًا "BNPL"، فضلًا عن مجموعة من العروض والتخفيضات المصممة لتلبية احتياجات العملاء وتعزيز قوتهم الشرائية. وأشار أن هذه الاتفاقية تعد بمثابة مرحلة جديدة في العلاقة القوية بين الطرفين والتي ستشهد الاستفادة من حلول التوفير المبتكرة التي تتميز بها منصة «وفرها». وأكد هاشم أن كلما سعت الشركة بتوسيع قاعدة عملائها، زادت مساهمتها في تحقيق الشمول المالي في أنحاء الجمهورية.

ومن جانبه صرح طارق مجدي، الرئيس التنفيذي لشركة «وفرها»، أن تطوير الشراكة الناجحة مع «ڤاليو» تأتي في إطار استراتيجيتنا التي تستهدف تقديم أفضل حلول وعروض التوفير لعملائنا، معربًا عن سعادته بقدرة الشركة على تنفيذ هذه الاستراتيجية عبر تقوية هذه الشراكة الفريدة. وأضاف مجدي أن هذه الشراكة سوف تتيح لنا التوسع بقاعدة عملاء الشركة وذلك عبر الاستفادة من شبكة المتاجر والخدمات الواسعة والمتنامية التي تنفرد بها شركة «ڤاليو» فضلًا عن إضافة مجموعة جديدة من القطاعات التي لم نكن نتعامل معها سابقًا. وأكد على ثقته في أن هذه المبادرات ذات المنفعة المتبادلة ستحقق هدفها المتمثل في توفير حلول مالية بأسعار مغرية في متناول اليد ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملائنا.

الجدير بالذكر ان "وفرها" انضمت الى شبكة متاجر "ڤاليو" منذ عام ٢٠٢٠ كأحد أقوى الشركاء الموثوقين كونها ابرز مقدمي باقات العروض والخدمات للعملاء. وخلال العامين الماضيين كانت «وفرها» أحد أبرز الشركاء في باقة العروض والخدمات التي قدمتها «ڤاليو»، ومن بينها عروض بلاك فريداي والحملات الترويجية خلال شهر رمضان، وغيرها.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سلسلة من الاتفاقيات التي وقعتها «ڤاليو» لتقديم خطط تمويل مناسبة سعيًا لتلبية مختلف الاحتياجات التمويلية للمصريين بالعديد من القطاعات. وقد قامت الشركة مؤخرًا بتعزيز تواجدها في قطاع التعليم وذلك عبر توقيع اتفاقية تعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة لتوفير برامج تمويل المصروفات الدراسية لطلاب الجامعة والدراسات العليا. وقد نجحت شركة «ڤاليو» في ترسيخ مكانتها الرائدة في السوق المصري في توفير حلول الشراء الآن والدفع لاحقًا، وذلك عبر توقيع هذه الشراكات وتقديم باقة متنوعة من المنتجات الابتكارية. ونجحت الشركة في تحقيق العديد من الإنجازات خلال عام 2021 في إطار التوسع بباقة الخدمات التي تقدمها، حيث وقعت العديد من الشراكات في مختلف القطاعات مع مجموعة من أبرز الشركاء مثل شركة مزادات، والمستشفى السعودي الألماني في مصر، والقطاع الرياضي التابع لشركة سوديك "Club S"، وغيرها.