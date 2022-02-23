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نتيجة تجارة عين شمس .. نسبة النجاح 98% للشعبة العربى والإنجليزى و99% للفرنسى

الأربعاء، 23 فبراير 2022 01:59 م
نتيجة تجارة عين شمس .. نسبة النجاح 98% للشعبة العربى والإنجليزى و99% للفرنسى جامعة عين شمس
كتب: محمود راغب

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أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس، نتيجة طلاب الكلية للفصل الدراسى الأول للعام الجامعي 2021/2022، موضحا أن نسبة النجاح للفرقة الأولي باللغة العربية بلغت 98 %، ونسبة نجاح الفرقة الثانية 96%، ونسبة نجاح الفرقة الثالثة 97%، بينما جاءت نسبة نجاح الفرقة الرابعة محاسبة 99%، وبلغت نسبة نجاح الفرقة الرابعة إدارة عربى 99%.

 

وبالنسبة للشعبة الإنجليزية فقد جاءت كالآتى الفرقة الأولى 97%، ونسبة نجاح الفرقة الثانية 97%، ونسبة نجاح الفرقة الثالثة 98%، ونسبة نجاح الفرقة الرابعة محاسبة 98%، وبلغت نسبة نجاح الفرقة الرابعة إدارة 98%.

 

ونتيجة الشعبة الفرنسى جاءت كالتالى نسبة نجاح الفرقة الاولى 99%، نسبة نجاح الفرقة الثانية  99%، نسبة نجاح الفرقة الثالثة 99%، نسبة نجاح الفرقة الرابعة محاسبة  99.7% وبلغت نسبة نجاح الفرقة الرابعة إدارة 99.2%.

 

وتقدم لامتحانات للفصل الدارسى الاول من العام الجامعى 2021/2022 حوالي 51 الف طالب وطالبة بالشعبة العربية، 6800 طالبا وطالبة فى شعبة اللغات.

 

ووفقا للجدول المعلن فمن المقرر إعلان النتيجة وذلك على نظام جامعة عين شمس الالكتروني  UMS فى المواعيد التالية: الفرقة الأولى يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير ، والفرقة الثانية يوم الجمعة الموافق 25 فبراير ، والفرقة الثالثة يوم الأحد الموافق 27 فبراير ، وسيتم إعلان نتيجة الفرقة الرابعة يوم الثلاثاء الموافق 1 مارس.


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