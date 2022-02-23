نائب رئيس "البريد المصرى": تطبيق "yalla" يوفر العديد من الخدمات للمواطنين

ماجد تمراز

قال عبده علوان، نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إنه استكمالا لاستراتيجية تطوير البريد المصري، على مستوى الفروع أو الخدمات وفي طريق الهيئة للتحول الرقمي، تم التنسيق مع الشركاء لإطلاق تطبيق "yalla"، مشيرا إلى أنه الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويتمتع بالعديد من الخدمات والحلول المالية وغير المالية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لما جبريل ببرنامج "المواجهة" الذي يذاع على قناة "إكسترا نيوز": "التطبيق يحتوي على العديد من الخدمات، من بينها تمكين العملاء من تحويل الأموال المطلوبة من أي فرد، واستقبال الأموال من الأفراد والتجار، بالإضافة إلى خدمة (يلا فواتير) والتى تمكن المواطن من دفع الفواتير المطلوبة، بالإضافة إلى (يلا صيدليات) وتمكن العملاء من سحب الروشتة سكانر، وطلب الأدوية وتوصيلها عن طريق البريد المصري".

وتابع: "هناك خدمة (يلا عروض) وتقدم للمواطن عروض كبيرة في العديد من المنتجات والخدمات، بالإضافة إلى (يلا مول) وهي خدمة للشراء، بالإضافة إلى أن البريد المصري عضو بالاتحاد العالمي، ويقدم خدماته عن طريق 600 ألف مكتب بريد على مستوى العالم، من خلال أسعار تنافسية بهذا التطبيق".