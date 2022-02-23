اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 23 فبراير 2022 10:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

نائب رئيس "البريد المصرى": تطبيق "yalla" يوفر العديد من الخدمات للمواطنين

الأربعاء، 23 فبراير 2022 10:44 م
نائب رئيس "البريد المصرى": تطبيق "yalla" يوفر العديد من الخدمات للمواطنين البريد المصرى -أرشيفية
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال عبده علوان، نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إنه استكمالا لاستراتيجية تطوير البريد المصري، على مستوى الفروع أو الخدمات وفي طريق الهيئة للتحول الرقمي، تم التنسيق مع الشركاء لإطلاق تطبيق "yalla"، مشيرا إلى أنه الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويتمتع بالعديد من الخدمات والحلول المالية وغير المالية.

 

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لما جبريل ببرنامج "المواجهة" الذي يذاع على قناة "إكسترا نيوز": "التطبيق يحتوي على العديد من الخدمات، من بينها تمكين العملاء من تحويل الأموال المطلوبة من أي فرد، واستقبال الأموال من الأفراد والتجار، بالإضافة إلى خدمة (يلا فواتير) والتى تمكن المواطن من دفع الفواتير المطلوبة، بالإضافة إلى (يلا صيدليات) وتمكن العملاء من سحب الروشتة سكانر، وطلب الأدوية وتوصيلها عن طريق البريد المصري".

 

وتابع: "هناك خدمة (يلا عروض) وتقدم للمواطن عروض كبيرة في العديد من المنتجات والخدمات، بالإضافة إلى (يلا مول) وهي خدمة للشراء، بالإضافة إلى أن البريد المصري عضو بالاتحاد العالمي، ويقدم خدماته عن طريق 600 ألف مكتب بريد على مستوى العالم، من خلال أسعار تنافسية بهذا التطبيق".


البريد

البريد المصرى

تطبيق يلا

تطبيق yalla

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تكريم البريد المصرى فى الإمارات بعد مشاركة متميزة بطوابع تاريخية ونادرة

الأحد، 23 يناير 2022 11:20 ص

رئيس البريد المصرى: منتدى شباب العالم شهد إقبالا كثيفا وسعيدون بالمشاركة فيه

الخميس، 13 يناير 2022 06:34 م

البريد المصرى: خدمة "وصلها" تستهدف كل عملاء التجارة الإلكترونية لنقل الطرود

الأحد، 02 يناير 2022 10:30 م

ذاكرة اليوم.. تأسيس هيئة البريد المصرى.. وميلاد فاروق الباز ورحيل وحيد حامد

الأحد، 02 يناير 2022 01:00 ص

محافظ المنيا يعلن تركيب 40 ماكينة صراف آلى للبريد المصرى بالقرى

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 12:27 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة