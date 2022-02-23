اليوم السابع
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محافظة الجيزة تستعد لافتتاح معرض زهور الربيع 2022 بحديقة الأورمان

الأربعاء، 23 فبراير 2022 04:46 م
محافظة الجيزة تستعد لافتتاح معرض زهور الربيع 2022 بحديقة الأورمان معرض الزهور -أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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بدأت محافظة الجيزة التجهيز لافتتاح معرض زهور الربيع 2022 بحديقة الأورمان يوم 26/2/2022 ولمدة 45 يوما، حيث وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شفيق جلال – رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بالتجهيز للمعرض.
 
ويحظى المعرض بخصومات كبيرة تصل إلى 40 % بالإضافة إلى عروض مختلفة تشمل { تنسيق حدائق فيلات - وحدائق – تراسات – رووف – صيانة حدائق كاملة – قص وتقليم وزراعة – توفير جميع أنواع النباتات والأسمدة اللازمة – عمل لاند سكيب – صيانة شهرية للحدائق} بأقل الأسعار.
 
كما يضم المعرض متخصصون في جميع أعمال الزراعة { ديكور المنزل – أسطح الفيلات – أسطح المنازل – أرضيات صناعية – روعة المناظر الطبيعية – المدارس – الحضانات – المطاعم – الكافيهات } بكل ما يخص المسطحات الخضراء بأعلى جودة وأقل سعر.

معرض الزهور

الربيع

الجيزة

حديقة الاورمان

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