محافظة الجيزة تستعد لافتتاح معرض زهور الربيع 2022 بحديقة الأورمان

كتب سيد الخلفاوى

بدأت محافظة الجيزة التجهيز لافتتاح معرض زهور الربيع 2022 بحديقة الأورمان يوم 26/2/2022 ولمدة 45 يوما، حيث وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شفيق جلال – رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بالتجهيز للمعرض.

ويحظى المعرض بخصومات كبيرة تصل إلى 40 % بالإضافة إلى عروض مختلفة تشمل { تنسيق حدائق فيلات - وحدائق – تراسات – رووف – صيانة حدائق كاملة – قص وتقليم وزراعة – توفير جميع أنواع النباتات والأسمدة اللازمة – عمل لاند سكيب – صيانة شهرية للحدائق} بأقل الأسعار.

كما يضم المعرض متخصصون في جميع أعمال الزراعة { ديكور المنزل – أسطح الفيلات – أسطح المنازل – أرضيات صناعية – روعة المناظر الطبيعية – المدارس – الحضانات – المطاعم – الكافيهات } بكل ما يخص المسطحات الخضراء بأعلى جودة وأقل سعر.