محافظة الجيزة تزيل 29 حالة بناء وتعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية

كتب سيد الخلفاوى

شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة وذلك في إطار تكليفات مشددة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدى على الأراضي الزراعية وردع المخالفين.

وتابع محافظ الجيزة مجهودات مركز ومدينة أبو النمرس فى إزالة مخالفات بناء قواعد خرسانية وأسوار واستراحات بقرية الحرانية وطريق الصليبة بشبرامنت.

كما قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة الصف بإزالة 6 حالات تعدى علي أملاك الدولة بقرية غمازة تتراوح مساحتهم ما بين 70 إلى 100 متر.

بالإضافة إلى إزالة 5 حالات تعد علي أملاك الدولة بمساحة 1000 متر بقري عرب منشأة سليمان ومسجد موسي بمركز ومدينة أطفيح.

كما قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة العياط بإزالة 5 حالات تعدى بالبناء على الأراضي الزراعية رصدتها وحدة المتغيرات المكانية (القمر الصناعي) بمساحة 280 م2، وتمت الإزالة بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وفي مدينة الحوامدية تم إزالة 8 تعديات على الأراضي الزراعية بمساحة 2400 متر وتمت الإزالة حتى سطح الأرض إلى جانب قيام مركز ومدينة منشأة القناطر بإزالة 3 تعديات وحالات بناء مخالف علي الأراضي الزراعية بقرية المنصورية.

وجارى متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأى حالة تعدى واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها.