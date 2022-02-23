كرم جبر: لدينا قضاء عظيم ومجلس الدولة دائم الحفاظ على حقوق الوطن والمواطن

كتب أحمد عبد الهادى - تصوير : حسن محمد

قال كرم جبر رئيس المجلس الاعلي للإعلام، في تصريحات صحفية على هامش احتفالية مجلس الدولة لتكريم شيوخ وقضاة المجلس، إن اليوم يوم كبير وعظيم في تاريخ مجلس الدولة، حيث نشاهد تكريم شيوخ المهنة بشكل مشرف وسط أبناءهم، مؤكدا أنه منذ إنشاء مجلس الدولة وهو يسعي جاهدًا للحفاظ علي حقوق الدولة والمواطنين في إطار الارتقاء بالمنظومة القضائية.

﻿ووجه المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الـدولــة، في مستهل حديثة باحتفالية مجلس الـدولــة تحت عنوان (يوم الوفاء والإنجاز ــ العام الثانى ) التي يتم خلالها تكريم قضاة المجلس الأكثر تميزًا فى الإنجاز خلال العام القضائى 2020 / 2021 ، وعددهم يناهز المائة، الشكر لهؤلاء القضاة الذين تميزوا في العمل القضائي، وبذلوا من الجهد ما يستحقون عليه التكريم.

وأضافرئيس مجلس الـدولــة: أصبح الآن إنجاز عالي يشهده مجلس الدولة، قائلًا ثم بدأنا وأنجزنا مصالح المواطنين، وحكمنا في جميع القضايا القديمة والجديدة، فضلًا عن التنظيم الإلكتروني والورقي للقضايا والطعون.

وأضاف: كانت النتيجة إنجاز مجلس الـدولــة ملايين القضايا، وأصبح القضاه الآن ينظرون قضايا مقامة من شهور بل منذ أسابيع فقط، ما أدي إلي تقليص أمد التقاضي وكسب ثقة المتقاضين.

يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة القضاء والعدالة, و تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بتكريم شباب القضاة المتميزين فى جميع مستويات ومجالات العمل القضائى ، ولقاء سيادته بهم يوم 3/10/2020 ، كما تم تكريم عدد عشرين مـن شباب قضاة مجلس الدولة بمناسبة احتفـالية يـوم القضاء المصرى بتاريخ 2 / 10 / 2021 والتى شرفها بالحضور السيد رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية. واستمرارا لما قام به مجلس الدولة فى العام الماضى بتاريخ 2 / 12 / 2020 بتكريم قضاته الأكثر تميزًا فى الإنجاز فى العام القضائى 2019 / 2020، وتكريم شيوخ المجلس ممن اكتمل عطاؤهم وبلغوا السن القانونية خلال العام القضائى المشار إليه, وكذلك تكريم أسماء قضاته ممن انتقلوا إلى رحمة الله تعالى خلال العام ذاته، كما قام مجلس الدولة بتكريم الموظفين الأكثر تميزًا بمجلس الدولة فى مجالات العمل المختلفة، وفى الانضباط, ، وخدمة المواطنين وسرعة إنجاز مصالحهم، والقدرة على الخَلق، والابتكار وتحصيل حقوق الدولة . وستقام الاحتفالية بحضور المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشارين نواب رئيس مجلس الدولة أعضاء المجلس الخاص، والمستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، و عدد محدود من قضاة وقاضيات مجلس الدولة من مختلف أقسامه وفروعه وضيوف المجلس من الجهات المختلفة نظرًا للإجراءات الاحترازية المطبقة لمنع انتشار فيروس كورونا.