سفير مصر فى الكويت: الجالية المصرية تهنئ جموع الشعب الكويتى بعيد الاستقلال

وقال السفير أسامة شلتوت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء، بمناسبة زيارة الرئيس السيسي للكويت أمس أنه من المقرر أن تشارك دولة الكويت بمؤتمر المناخ القادم والذى تنظمه مصر في شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف أن ولي العهد الكويتي ثمن خلال لقائه بالرئيس السيسي دور الجالية المصرية على أرض الكويت في دفع حركة الإنتاج والتنمية.

وأوضح السفير شلتوت أن حجم الاستثمار الكويتي في مصر بلغ 15 مليار دولار تنوعت تلك الاستثمارات في مجالات البورصة والشركات العقارية والبنوك والبترول والخدمات والأسمدة .

وأشار السفير إلى أن دولة الكويت تعد الدولة الثالثة عربيا والخامسة دوليا بالنسبة لحجم الاستثمارات في الدولة المصرية وتأتي المملكة العربية السعودية الأولى عربيا وبعدها دولة الأمارات العربية .

وأضاف أنه من المقرر أن ينظم مجلس الأعمال المصري الكويتي واتحاد الغرف التجارية بين البلدين ملتقى استثماري مصري كويتي بالقاهرة في شهر مايو القادم لبحث إمكانية زيادة معدلات التبادل الاستثماري والتجاري بين البلدين وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر .

وأكد السفير شلتوت أن الجانب الكويتي داعم للموقفين المصري والسوداني من أجل الحفاظ على الامن المائي وموقفهم في التوصل إلى إتفاق قانوني ملزم للطرفين.