رفع 200 إشغال وشيشة بالطالبية وتطوير طريق برطس فى أوسيم بالجيزة

كتب سيد الخلفاوى

شن حى الطالبية بالجيزة، برئاسة الدكتور أشرف تامر، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بنطاق الحى أسفرت عن رفع 200 حاله إشغال وشيشة من المقاهي والكافيهات وكلبشة السيارات المخالفة بالجزيرة الوسطي بشارع ترسا وعز الدين عمر وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحى لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية .

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة بسرعه التعامل مع شكاوي المواطنين وحلها وإزالة التعديات من الطريق العام .

ونفذ مركز ومدينة أوسيم برئاسة فرج عبد العاطي، أعمال تجريد وتسوية منطقة مواقف مزلقان برطس {الوراق وبرطس منشأة القناطر} بنطاق وحدة برطس، ورفع كفاءة الطريق، وتمهيد طريق برطس الجلاتمة كورنيش النيل بطبقة قشط اسفلت وإصلاح الأجزاء المعيبة بالطريق.

وجاري العمل المستمر للارتقاء بمنظومة التجميل والخدمات العامة بمركز ومدينة أوسيم في إطار تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة برفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية للتسهيل علي المواطنين.