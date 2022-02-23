دراسة: الأطفال ينتجون كمية أقل من الهباء الجوى مما يقلل انتقال كورونا لهم

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن الأطفال ينتجون كمية أقل من الهباء الجوي أو جزيئات الرذاذ عند التنفس أو التحدث أو الغناء، حيث ينتج الأطفال في سن المدرسة الابتدائية جزيئات الرذاذ بكمية أقل بنحو 4 مرات مقارنة بالبالغين، بحسب جريدة "الجارديان" البريطانية.

وأشارت دراسات مختلفة إلى أن الأطفال الصغار معرضون للإصابة بكورونا بمقدار النصف تقريبًا مقارنة بالبالغين، وعلى الرغم من حمل كمية مماثلة من الفيروس في أنوفهم وحلقهم، يبدو أنهم ينقلونها إلى عدد أقل من الأشخاص إذا أصيبوا بالعدوى.

أحد الاحتمالات هو أن حجم وشكل رئتيهم ومسالكهم التنفسية يعني أنهم ينبعثون عددًا أقل من القطرات الصغيرة المحمولة في الهواء والتي تسمى الهباء الجوي أثناء التنفس والتحدث.

ويمكن أن تبقى هذه الجسيمات في الهواء ، لا سيما في الأماكن المغلقة مثل الفصول الدراسية ، لذا فإن تقليل الهباء الجوي قد يعني أن الأشخاص الآخرين أقل عرضة للإصابة.

وقام الدكتور ماريو فلايشر من جامعة شاريتي الطبية في برلين وزملاؤه بإجراء الدراسة على 16 طفلاً يتمتعون بصحة جيدة وتتراوح أعمارهم بين 8 و 10 سنوات واستخدموا عداد جزيئات الليزر لقياس عدد الجسيمات بحجم الهباء الجوي التي تنبعث منها عند التنفس أثناء الراحة وأثناء التحدث والغناء والصراخ.

وأشارت النتائج ، التي نُشرت في مجلة The Royal Society Interface ، إلى أن الصراخ ينتج معظم الجزيئات، يليه الغناء والتحدث ثم التنفس ومع ذلك ، كانت معدلات انبعاث الجسيمات وأحجام الغناء والتحدث والتنفس أقل بنحو أربع مرات للأطفال، مقارنة بالقياسات المأخوذة من 15 بالغًا.

قال فلايشر: " أطلق الأطفال معدلات جسيمات أثناء التحدث بنفس الترتيب من حيث الحجم مثل تنفس البالغين، وأثناء الغناء ، أطلقوا معدلات رذاذ مماثلة للبالغين أثناء التحدث".

وكانت كمية الرذاذ الناتج أثناء الصراخ أكثر تشابهًا بين البالغين والأطفال