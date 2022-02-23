خبير اقتصادى جزائرى: الاقتصاد المصرى حقق نموا ويشهد طفرة فى عدد من القطاعات

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قال الدكتور تيجرسى الهوارى الخبير الاقتصادى والبرلمانى السابق، وأستاذ الاقتصاد بجامعة "الجزائر ٣"، إن الاقتصاد المصرى حقق نموا خلال الفترة الماضية، ويشهد طفرة فى عدد من القطاعات؛ من بينها ( البناء، والصناعات الغذائية، والسكك الحديدية، والبنى التحتية، والطرقات )، مؤكدا أن التكامل الاقتصادى بين مصر والجزائر يعزز مكانتهما كقوتين إقليميتين فى قارتى أفريقيا وآسيا.

وأضاف الهوارى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء- أنه لابد من الاستفادة من التجارب المصرية فى مجال الصناعات التحويلية، والصيد البحري، والتدريب، والقوى البشرية التى تتمتع بها، مشيرا إلى أن الجزائر بحاجة إلى الاستفادة من الخبرات المصرية فى المجال السياحى والخدمة الفندقية نظرا لما تزخر به الجزائر من مقومات سياحية هائلة غير مستغلة.

وأكد أن حجم التبادل بين أكبر قوتين اقتصاديتين فى المنطقة يمكن أن يتضاعف لامتلاك البلدين اقتصادا متنوعا.