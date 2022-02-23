اليوم السابع
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جامعة عين شمس: تعاون مع معهد جينير بجامعة أكسفورد فى أبحاث تطوير اللقاحات

الأربعاء، 23 فبراير 2022 01:55 م
جامعة عين شمس: تعاون مع معهد جينير بجامعة أكسفورد فى أبحاث تطوير اللقاحات جامعة عين شمس مع وفد جامعة أكسفورد
كتب: محمود راغب

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التقى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بالدكتور سير أدريان هيل، مدير معهد إدوارد جينر لأبحاث تطوير اللقاحات بجامعة أوكسفورد بحضور الدكتور أحمد سالمان الباحث بالمعهد وأحد أعضاء الفريق البحثي لتطوير لقاح أكسفورد (أسترازينيكا) والأستاذ بجامعة عين شمس، و الدكتورة رشا كمال، الملحق الثقافى المصرى ببريطانيا، وذلك خلال زيارته لمعهد جينير بجامعة أكسفورد  بالمملكة المتحدة .

خلال اللقاء تم بحث سبل التعاون المشترك في مجال البحث الطبي و تطوير اللقاحات ضد الأمراض المعدية و الأمراض السرطانية والعلاجات المناعية.

كما تضمن اللقاء مناقشة التنسيق لتوسيع نطاق التعاون الأكاديمي و البحثي و التبادل الطلابي بين الجامعتين في هذه المجالات للتطلع لجعل جامعة عين شمس واحدة من المراكز الإقليمية  الرائدة و الأكثر تقدما في مجال الأبحاث الطبية المتخصصة في تطوير اللقاحات و علاج الأورام بأحدث التقنيات العالمية في هذه المجالات مما سيكون له تأثیر إیجابي كبیر و مباشر على الصحة العامة و دور مصر الإقلیمي الرائد في الجهود العالمیة لمكافحة الأمراض و الأوبئة بالإضافة إلى توفر القدرة الاستباقیة و الإستعداد لأي أوبئة مستقبلیة.

وقال د. محمود المتيني " أصبح جلياً بعد الجائحة أن إتقان هذا النوع من الأبحاث العلمية و القدرة المستقلة لتطوير و إنتاج اللقاحات بات ضرورة ملحة و أساسية للحياة التي لابد أن يتم الإستثمار فيها بشكل أكبر خصوصا بعد مرور العالم بالتجربة القاسية لوباء كوفيد-١٩ خلال العامين الماضيين و توقع حدوث أوبئة أخرى في المستقبل قد تكون أشد فتكا، مما يجعل أبحاث تطوير و تصنیع اللقاحات هي واحدة من الأدوات الأساسیة و الأكثر فعالية للسيطرة على الأوبئة كضرورة للحفاظ على الأرواح و الصحة العامة و النفسية إضافة إلى كل مظاهر الحياة الأساسیة من إقتصاد و أنشطة اجتماعیة  وحياتية أساسیة".


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