تعرف على دير الأنبا مكاريوس السكندرى بجبل القلالى فى البحيرة

كتب: محمد الأحمدى

يعتبر دير الأنبا مكاريوس السكندرى فى جبل القلالى أحد أهم الأديرة الأثرية بالكنيسة الأرثوذكسية، حيث يقع فى منطقة جنوب مديرية التحرير بمركز بدر فى محافظة البحيرة، وعلى يمين القادم من القاهــرة عند الرست هاوس 50 كــم تقريبًــا، حيث يقام الدير على مســاحة 100 فــدان تشــمل الكنائــس والقلالــى ومبانــى الخدمــات والاعمــال المتخصصــة والمــزارع.

تاريخ النشأة :

فــى 5 يونيــو 2014م انعقــد المجمــع المقــدس لكنيســتنا القبطيــة برئاســة البابا تواضروس الثانى، واعتــرف بديــر القديــس مكاريــوس الســكندرى بجبــل القلالــى بالبحيــرة كديــر رســمى للكنيســة القبطيــة الأرثوذكســية.

وقد تم إنشاء مؤسسات ضرورية للدير يذكر منها.

1 – كنيسة السيدة العذراء والقديس مكاريوس السكندرى انشئت سنة 2010 م.

2 – كنيسة الثلاثة مقارات القديسين أنشئت سنة 2015 م.

3 – كنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا انشئت سنة 2017 م.

4 – كاتدرائية القديسة العذراء مريم والقديس مكاريوس السكندرى تحت الإنشاء

5 – دار الدياكونيــة لخدمــة الرهبــان – قلالــى الرهبــان علــى النظــام الديــرى القديــم – ســكن طالبــى الرهبنــة – مضايــف للزائريــن – بيــت الخلــوة – مســاكن للعمــال وخدماتهــم – باقــى الأنشــطة الديريــة

واكتملــت ملامــح الديــر وتــم الاعتــراف بــه كأحــد الأديــرة القبطيــة العامــرة فــي جلســة المجمــع المقــدس برئاســة قداســة البابــا تواضــروس الثانــى بتاريــخ 5 يونيــو 2014م.

وتــم اكتشــاف ديــر القديــس مكاريــوس الســكندرى بجبــل القلالــى بعــد اندثــاره بمــا يقــرب من 1200ســنة، وليعــرف أبنــاؤه مــن هــذا الجيــل كــم هــى عظمــة أجدادهــم فيفتخــرون بإلههــم وقديســيهم وكنيســتهم العريقــة ويســيروا علــى آثارهــم ويحيــون تراثهــم وأمجادهــم . نفخــر بوطننــا وتراثنــا العريــق وبلإيبارشــيتنا المثمــرة الولــودة.

وأعــاد الأنبــا باخوميــوس ملامــح الحيــاة الديريــة فــى جبــل القلالى بعــد 12 قــرنا مــن الزمــان قــد اندثــرت فيهــا الحيــاة الرهبانيــة.

ويعتبر القديس مكاريوس السكندرى أحــد الثلاثــة مقــارات القديســين، الذين يأتــى ذكرهــم فـى مجمــع القــداس الإلهــى وولــد بالإســكندرية مــن أبويــن وثنييــن عــام 296 م وفــى ســن الأربعيــن تَعَمَّــدَ وصــار راهبًــا تتلمــذ علــى يــدى القديــس الأنبــا أمونيــوس أب جبــل نتريــا والقديــس الأنبــا أنطونيــوس أب جميــع الرهبــان عــام 335م.

واختــاره القديــس الأنبــا أنطونيــوس والأنبــا آمــون الكبيــر ليكــون أبًــا ومرشــدًا للمتوحديــن ســاكنى بريــة جبــل القلالــى المجــاورة لجبــل نتريــا وجســده محفــوظ الآن بديــر القديــس مكاريــوس الكبيــر مــع جســدى القديســين مكاريــوس الكبيــر ومكاريــوس ( لأســقف ) أســقف قــاو تعيــد لــه كنيســتنا بعيديــن الأول تــذكار نياحتــه فــى 6 بشــنس 14 مايــو، والثانــى تــذكار عودتــه من النفــى فــى 13 برمهــات 22 مــارس.



جانب من الدير



دير الأنبا مكاريوس بالبحيرة



دير الأنبا مكاريوس