تعرف على النتائج النهائية لانتخابات الكنيسة الرسولية فى محافظات مصر

كتب: محمد الأحمدى

أعلنت اللجنة المشرفة على الإنتخابات برئاسة القس يوناثان بولس النتيجة النهائية لانتخابات الكنيسة الرسولية فى مصر عن دورته رقم 47 فى وجود القس الدكتور أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر والدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب وعضو المجلس الملى الإنجيلى العام.

وصرح أرمنيوس المنياوي المستشار الإعلامي للمجلس العام للكنائس الرسولية في مصر، أن النتائج الرسمية المعلنة أسفرت عن فوز القس ناصر كتكوت برئاسة المجلس العام لفترة جديدة وفوز القس عادل جاد الله بمقعد المجلس الملى الإنجيلى العام والقس يعقوب عياد بمقعد نائب الرئيس العام والقس نصر أمين بمقعد السكرتير العام والشيخ عياد سليمان بأمانة الصندوق العام والقس صفا وليم بمقعد اللجان الروحية والقس ماجد عدلى بمقعد رئاسة مجمع القاهرة والوجه البحري والقس عيد كامل بمقعد رئاسة مجمع المنيا وبني سويف والقس ممدوح مراد برئاسة مقعد مجمع أسيوط ومصر العليا والشيخ أسحق يوسف بمقعد العضو العلمانى.

وفاز القس ناصر كتكوت بمنصب رئيس الكنيسة الرسولية فى مصر وهى تابعة للطائفة الإنجيلية فى مصر بـ272 صوتا من 281.

وحضر المجلس العام ما لا يقل عن 200 قس رسولى تابع للمجلس العام، بالإضافة إلى القس جيف ستاركى العميد الأكاديمى لكليات اللاهوت الإنجيلية للكنائس الرسولية فى الشرق الاوسط والقس آدم، القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر ومعه القس إسطفانوس الأمين العام للطائفة لمتابعة الانتخابات.