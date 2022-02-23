تداول 1978 طن بضائع و472 شاحنة و77 سيارة بموانئ البحر الأحمر

كتب رضا حبيشى والبحر الأحمر- عماد عرفة

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 1978 طن بضائع عامة ومتنوعة و472 شاحنة و77 سيارة ملاكي، حيث شملت حركة الصادرات تداول 1251 طن بضائع عامة ومتنوعة، و215 شاحنة و6 ملاكي .

كما شملت حركة الواردات تداول 727 طن بضائع عامة ومتنوعة 257 شاحنة و71 ملاكي ومتواجد 9 سفن علي أرصفة الموانئ، حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 103 شاحنة و 44 ملاكي و السفينة امل بحمولة 95 شاحنة و 8 ملاكي وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 97 شاحنة و 5 ملاكي والسفينة امل بحمولة 68 شاحنة و 1 ملاكي .

كما استقبل ميناء نويبع السفينة ايلة والسفينة بريدج ومغادرة السفينة ايلة والسفينة بريدج، حيث تم استقبال 59 شاحنة بحمولة 727 طن بضائع عامة و19 ملاكي وتصدير 50 شاحنة بحمولة 1251 طن بضائع عامة.