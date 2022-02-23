اليوم السابع
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النوم بشعر مبلل لا يسبب نزلات البرد.. طبيب يوضح الأسباب

الأربعاء، 23 فبراير 2022 01:00 ص
النوم بشعر مبلل لا يسبب نزلات البرد.. طبيب يوضح الأسباب الشعر المبلل
فاطمة ياسر

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مع ارتفاع أعداد الإصابة  بالوباء العالمي كورونا، ومتغيراته، يسعي الجميع لتقليل فرص الأسباب المؤدية للإصابة، والاهتمام باتباع العادات الصحية لتجنب ذلك، فالاهتمام بنوعية الطعام المتناول، وأن يصبح غني بالعناصر الغذائية المهمة للجسم، تعد من أبرز وأهم النصائح.

وهناك العديد من العادات التي تربينا عليها والتي تساهم وتساعد في زيادة فرص الإصابة أو حمايتنا، ومن ضمنها هل النوم بشعر مبلل تزيد من فرص إصابتك بنزلات البرد؟ .

أجاب عن هذا السؤال التقرير المنشور عبر موقع " إكسبريس "، والذي أكد أن الشعر المبلل لا يتسبب في إصابتك بنزلات البرد، وهذا عكس ما تعرفنا عليها من أجدادنا.

وأوضح الدكتور المناعي كريستوفر أهليروب، أن ضعف الجهاز المناعي يعد هو السبب الأساسي في الإصابة بنزلات البرد، وليس النوم بشعر مبلل هو السبب في إصابتك بأمراض مناعية، وفي هذه الحالة عليك تنشيف شعرك بعد الاستحمام حفاظا على صحتك في حالة  ضعف الجهاز المناعي.

وتوضح الدكتورة رولاندا ويلكرسون، كبيرة العلماء الجلدية، إن النوم بشعر مبلل ليس جيدا لفروة الرأس،  وتزيد من فرص الإصابة بالفطريات، وقشرة الشعر، وحدوث تليف في خصلات شعرك، ولذا الحل هو تجفيف الشعر مع إضافة بعض الزيوت المغذية للشعر.

 

النوم بشعر مبلل
النوم بشعر مبلل

 

 

 

 


الشعر المبلل

تجفيف الشعر

الشعر مبلل ومجفف

نزلات البرد

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