القومى للمرأة مشيدا بصفحة "لغة الإشارة" بالأوقاف: تعرفهم الأحكام الشرعية

كتب: على عبد الرحمن

أشادت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة بجهود وزارة الأوقاف فى إتاحة المضمون الدعوى الهادف لكل فئات المجتمع، وتوجت الوزارة هذه الجهود بإنشائها مؤخرًا صفحة بعنوان "لغة الإشارة - الأوقاف المصرية" على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك على الرابط التالى: https://www.facebook.com/Sign.language.awkaf، من أجل ترجمة خطبة الجمعة وبعض الفيديوهات التثقيفية التى تنشرها الوزارة مترجمة إلى لغة الإشارة، وتلقى الاستفسارات الدينية لشرائح ذوى الإعاقة السمعية والإجابة عليها.

ووجهت الدكتورة مايا مرسى الشكر لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة لحرصه الدائم على إتاحة الرسائل الدعوية التى تتضمنها خطب الجمعة للأمهات والفتيات ذوات الإعاقة السمعية وهن فى منازلهن، وبخاصة أن بعضهن يصعب عليهن حضور خطبة الجمعة فى المساجد المتاح فيها خطبة الجمعة المترجمة للغة الإشارة، مع حرصه على وصول هذه الرسائل الدعوية بما تشمله من نشر صحيح الإسلام وقيمه السمحة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة السمعية، كذلك تمكين هذه الشريحة من الوقوف على الأحكام الشرعية الصحيحة فى كل ما يحيط بهن من أمور حياتهن من خلال تلقى استفساراتهن وأسئلتهن والإجابة عليها.

وأكدت رئيس المجلس القومى للمرأة أن كل ذلك يمكنهن من أداء رسالتهن الإنسانية كأمهات فى تربية أبنائهن على صحيح الدين على أكمل وجه.