"الصيادلة": تعديل قانون مزاولة المهنة انتظرناه طويلا بسبب المعانة من الدخلاء

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور عبد الناصر سنجاب، عضو لجنة إدارة نقابة الصيادلة ، إن التعديل الذى دخل على قانون مزاولة المهنة، انتظره الصيادلة منذ فترة طويلة، بسبب معانتنا من الدخلاء، وتابع:"مشروع كنا ننتظره منذ فترة طويلة جداً نظراً للمشاكل الكثيرة المتعلقة بالدواء خلال الفترة الأخيرة ..سوق الدواء المصرى به مشاكل كبيرة جداً..المهنة لم تعد للصيدلى فقط".

وأضاف "سنجاب"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أن الدخلاء على المهنة جعلوا الصيدلى لا يجد دوراً له عقب تخرجه، والتعديل في القانون سيصلح كافة المشاكل التي كان يعانى منها الصيدلى والدواء معاً، وتابع: "قضية مثل قضية الكركمين تم طلبه للنقابة أكثر من مرة بسبب قضيته، ولكن لم يستدل على عنوانه رغم أنه عضو بالنقابة".

وأوضح "سنجاب"، أن النقابة طالبت كثيراً بتعديل قانون مزاولة المهنة منذ 2017 ، ولكن التعديل جاء تنظيمى وليس عقابى، لافتاً إلى أن الأمر في الصيدلة بات تجارياً بعدما أصبح البعض يقدم على إنشاء الصيدليات بعد شرائه الاسم وهو لا علاقة له بالمهنة.