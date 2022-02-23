الصحة العالمية: تحقيق هدف تطعيم 70% بالعالم أمر ضروري لإنهاء وباء كورونا

كتبت أمل علام

كشف الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، أن هذا الأسبوع يصادف مرور عام على تسليم مرفق كوفاكس COVAX لأول مرة في إفريقيا.

حددت منظمة الصحة العالمية الآن 20 دولة أعربت عن اهتمامها بالتدريب على تطوير لقاح الرنا المرسال mRNA من قبل مركز جنوب إفريقيا.

وأكد تيدروس فى بيان جديد له اليوم الأربعاء، نحن بحاجة إلى بذل كل ما في وسعنا لتحقيق هدف تغطية اللقاح بنسبة 70% بحلول منتصف هذا العام، بالإضافة إلى الحد الأدنى من أهداف الاختبار والعلاج وتغطية معدات الوقاية الشخصية.

وقال: يعد تحقيق هدف تطعيم 70% في جميع البلدان أمرًا ضروريًا لإنهاء الوباء باعتباره حالة طوارئ صحية عالمية وقيادة انتعاش عالمي شامل حقًا، سيساعد أيضًا في منع ظهور متغيرات جديدة، والتي قد تكون أكثر حدة أو قابلة للانتقال في المرة القادمة.

لدعم هذه الإجراءات، أطلقت منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والتحالف العالمي جافي شراكة توصيل لقاح كورونا لمساعدة استراتيجيات اللقاح التي تقودها الحكومة من خلال المشاركة السياسية وتمويل التسليم والمساعدة الفنية والدعم.

ستوفر هذه الشراكة الأدوات والتدريب والخبرة لتقوية سلاسل التبريد والخدمات اللوجستية، ونشر القائمين بالتحصين، وحشد التمويل، وتقوية أنظمة البيانات، وإشراك المجتمعات، وتخطيط العمليات وتنسيقها.

لسوء الحظ، فإن تأميم اللقاحات والشركات المصنعة التي تعطي الأولوية للبلدان ذات الدخل المرتفع قللت بشدة من عدد اللقاحات التي كان مرفق كوفاكس COVAX يقوم بتوفيره في النصف الأول من العام الماضي، ونتيجة لذلك، فإن 83% من سكان إفريقيا لم يتلقوا جرعة واحدة بعد.

وقال، من خلال مرفق كوفاكس COVAX، نتغلب الآن على العديد من قيود التوريد والتسليم التي واجهناها العام الماضي، مع تسليم ما يقرب من 1.2 مليار جرعة من اللقاح، وتبدو توقعات الإمداد لهذا العام إيجابية.