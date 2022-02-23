الرئيس السيسي يهنئ امبراطور اليابان بالعيد القومي

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة إمبراطور اليابان ناروهيتو، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي
الرئيس السيسي يهنئ امبراطور اليابان بالعيد القوميالأربعاء، 23 فبراير 2022 12:03 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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