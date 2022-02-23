اليوم السابع
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الأربعاء، 23 فبراير 2022 01:43 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يهنئ امبراطور اليابان بالعيد القومي

الأربعاء، 23 فبراير 2022 12:03 م
الرئيس السيسي يهنئ امبراطور اليابان بالعيد القومي الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة إمبراطور اليابان ناروهيتو، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي 


الرئيس السيسي

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اليابان

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العيد القومى لليابان

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