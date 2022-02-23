اليوم السابع
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التعليم تعلن تفاصيل الدخول على منصة المعلم للتدريب عن بعد للحصول على شهادة الصلاحية

الأربعاء، 23 فبراير 2022 06:15 م
التعليم تعلن تفاصيل الدخول على منصة المعلم للتدريب عن بعد للحصول على شهادة الصلاحية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، شرح توضيحى للدخول على منصة المعلم للتدريب عن بعد لأداء البرنامج الرقمى للتمكين المهنى للحصول على شهادة الصلاحية إحدى متطلبات الترقى.
 
 
الجدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين إنه تمت الموافقة على استثناء المعلمين من قرار وقف الترقيات وسيتم فتح الباب أمام دفعة العام الماضى والتى وصل عددها لقرابة 74 الف مدرس خلال الأيام الماضية.
 
 
وكانت المديريات التعليمية، أكدت أنه تم اتخاذ إجراءات لسد العجز فى المواد الدراسية الأساسية، خلال إجازة نصف العام التى انتهت الخميس الماضى، موضحة أنه تم تشغيل معلمين بالحصة لسد العجز وفق الموارد المالية المتوفرة وبما يتوافق ما احتياجات المدارس فى المواد الدراسية الأساسية، إضافة إلى إتاحة التطوع لمن يرغب من المعلمين.
 
وانطلق صباح أمس السبت الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجارى وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.
 

 


التربية والتعليم

مسابقة تعيين 30 الف معلم

سد العجز في المدارس

التقدم على مسابقة 30 الف معلم

اخبار مصر

وقف الترقيات

قرار وقف الترقيات

شهادة الصلاحية

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