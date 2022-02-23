الأوقاف: 16 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين بأسوان

كتب على عبد الرحمن

نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكتروني أسماء الناجحين من محافظة أسوان (المجموعة ‏الثالثة) من المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين، ‏على أن ننشر تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن جرى امتحانهم من ‏المحافظات الأخرى.

وفيما يلى أسماء الخطباء الجدد:

‏1.‏ عز الدين عبده محمد أحمد أسوان كلية أصول الدين ‏جيد جداً مع مرتبة الشرف

‏2.‏ مجاهد صابر أحمد محمد أسوان كلية أصول الدين ‏جيد جدًا

‏3.‏ محمد رجب حسين السيد أسوان كلية أصول الدين ‏جيد جدًا

‏4.‏ أبو الحسن محمد أبو الحسن علي أسوان كلية الدراسات الإسلامية والعربية ‏ جيد جدًا

‏5.‏ محمد البدري عبد الله أمين

أسوان كلية الدراسات الإسلامية والعربية ‏ جيد جدًا

‏6.‏ رضوان عبد الحميد علي رضوان أسوان كلية الدراسات الإسلامية والعربية ‏ جيد جدًا

‏7.‏ محمود خضري رضوان عمر أسوان كلية الدراسات الإسلامية والعربية ‏ جيد جدًا

‏8.‏ الحسيني ربيع عبد الودود الضوي أسوان كلية الدعوة الإسلامية ‏ جيد جدًا

‏9.‏ محمود محمد علي حسين محمد علي أسوان كلية الدعوة الإسلامية ‏ جيد جدًا

‏10.‏ عبد الله بشير عبد الله الأمين أسوان كلية الدعوة الإسلامية ‏ جيد جدًا

‏11.‏ أحمد مصطفى أحمد إبراهيم أسوان كلية الدعوة الإسلامية ‏ جيد جدًا

‏12.‏ منصور سيد محمد طه أسوان كلية القرآن الكريم ‏ جيد جدًا

‏13.‏ محمود محمد سعيد حسن أحمد أسوان كلية التربية ‏ جيد جدًا

‏14.‏ مصطفى أحمد يمني حسن أسوان كلية التربية ‏ جيد جدًا

‏15.‏ محمد أحمد مصطفى محمود أسوان كلية التربية ‏ جيد جدًا

‏16.‏ محمود حساني محمد راجح أسوان كلية التربية ‏ جيد جدًا



وعلى المديرية استكمال الملف وتمكينهم من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف ‏شاملًا الآتي:‏



‏1-‏ نسخة من المؤهل أصل.‏

‏2-‏ صورة الرقم القومي.‏

‏3-‏ صورتين شخصيتين حديثتين. ‏

‏4-‏ صحيفة الحالة الجنائية حديثة.‏

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وعلى المديرية استكمال ملف خطباء المكافأة الجدد على هذا النحو، في حين ‏يكتفى من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجهات الحكومية بصورة ‏طبق الأصل من المؤهل مختومة من جهة عمله، مع صورة الرقم القومي ‏وصورتين حديثتين.‏