الأوقاف: توزيع 75 طنًا من لحوم صكوك الإطعام بالمحافظات حتى الآن

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف توزيع 75 طنًّا من لحوم صكوك الإطعام، اليوم الأربعاء، فى محافظات "القاهرة - الجيزة - الدقهلية - الإسكندرية - دمياط - بني سويف - الفيوم - المنيا - الشرقية - القليوبية - السويس - المنوفية - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - الغربية - شمال سيناء - الوادى الجديد - البحيرة - مطروح - بورسعيد - البحر الأحمر - كفر الشيخ - الإسماعيلية - جنوب سيناء".

وشددت الوزارة على أن مشروع صكوك الإطعام يأتى فى ضوء الإسهام المجتمعى لوزارة الأوقاف، لافتة إلى أنه من المقرر اليوم الأربعاء توزيع 4 أطنان من لحوم صكوك الإطعام على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظتى (المنيا - أسيوط)، بواقع (2) طن لكل محافظة، وذلك للأسبوع الثالث من بدء مرحلة التوزيع.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد أن مشروع "صكوك الإطعام" أحد أهم أعمال وزارة الأوقاف فى مشروعات خدمة المجتمع، ويساهم فى توفر الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية، ويتم بالتعاون بين جهات الدولة المعنية فى تنفيذه، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع 100 طن لحوم فى شهر رجب و100 طن لحوم فى شهر شعبان، و200 طن لحوم فى شهر رمضان.

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم، كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.