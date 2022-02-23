اليوم السابع
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الأوقاف تنشر ترجمة خطبة الجمعة غدا لـ19 لغة فضلا عن "الإشارة"

الأربعاء، 23 فبراير 2022 10:18 م
الأوقاف تنشر ترجمة خطبة الجمعة غدا لـ19 لغة فضلا عن "الإشارة" خطبة الجمعة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكتروني، ترجمة خطبة الجمعة المقبلة، بعنوان " الإسراء والمعراج وفرضية الصلاة" إلى 19 لغة أجنبية، بالإضافة إلى لغة الإشارة، ضمن خطتها لنشر خطب الجمعة مترجمة. 
 
وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن ذلك يأتي فى إطار واجبنا التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته ، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها ، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية ، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف ، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين ، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها .
 
وكانت وزارة الأوقاف، قررت نشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيًّا ، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيًّا. 

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