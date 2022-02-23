اليوم السابع
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الأميرة المها بنت طلال بن عبد العزيز تزور الجامعة العربية المفتوحة بالقاهرة.. صور

الأربعاء، 23 فبراير 2022 11:19 ص
الأميرة المها بنت طلال بن عبد العزيز تزور الجامعة العربية المفتوحة بالقاهرة.. صور جانب من زيارة الأميرة للجامعة العربية المفتوحة
كتب لؤى على

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قامت الأميرة المها بنت طلال بن عبد العزيز آل سعود بزيارة إلي الجامعة العربية المفتوحة بجمهورية مصر العربية، وتمت فعاليات الزيارة برعاية الدكتور عبد الحي عبيد مدير الجامعة العربية المفتوحة بمصر، وكان في استقبال الأميرة لدي وصولها لمقر الجامعة بالقاهرة كل من الدكتورة نرمين زكريا خضر، العميد المركزي لكليات الإعلام بفروع الجامعة العربية المفتوحة، والدكتور ماجد وافي نائب رئيس الجامعة العربية المفتوحة بمصر، وعدد من أساتذة الجامعة.
 
وتفقدت الأميرة منشآت الجامعة، وإمكانياتها المتطورة، وسير العملية التعليمية بها، وأشادت بالأداء المهني المتميز والمتطور المتبع في أنظمة التعليم المختلفة بالجامعة.
 
من جانبه، قال الدكتور عبد الحي عبيد مدير الجامعة العربية المفتوحة بمصر، نثمن هذه الزيارة للأميرة إلي مقر الجامعة، خاصة إنها تعكس حرصها الشديد علي الاهتمام بالتطوير بالجامعة، لتظل منارة تعليمية رائدة في العالم العربي بأكمله. 
 
وأعربت الدكتورة نرمين زكريا خضر، العميد المركزي لكليات الإعلام، عن امتنانها الشديد واعتزازها بزيارة الأميرة المها بنت طلال بن عبد العزيز آل سعود لمقر الجامعة بالقاهرة، قائلة: هذه الزيارة نعتز بها جدًا، ونتمني تكرارها، ولمسنا  الحرص الشديد من الأميرة علي تقديم كل أوجه الدعم للجامعة العربية المفتوحة ليست في مصر فقط، بل بمختلف فروعها، في  سبيل تحقيق رسالتها كمؤسسة تعليمية هادفة لدعم جهود التنمية المستدامة، وبناء مجتمع العلم والمعرفة في المنطقة العربية بأكملها.
 
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الجامعة العربية المفتوحة

السعودية

الاميرة المها

المملكة العربية السعودية

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