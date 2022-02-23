اعتماد أكاديمية الضيافة الجوية وعلوم الطيران Sky dream من الاتحاد الدولى للنقل الجوى "إياتا"

اعتمد الاتحاد الدولى للنقل الجوى "إياتا" أكاديمية الضيافة الجوية وعلوم الطيران Sky Dream اعتمادا دوليا رسميا.

ويعد الاتحاد الدولى للنقل الدولى "اياتا" هي المنظمة الرسمية العالمية المختصة باعتماد أكاديميات التدريب في مجال الضيافة الجوية وعلوم الطيران، ومقرها الرئيسى في كندا، ومقر المكتب التنفيذي في سويسرا، حيث تمثل "اياتا" حوالى 290 شركة طيران حول العالم من ضمنها الشركات المصرية والعربية مثل شركة مصر للطيران وغيرها.



اعتماد أكاديمية الضيافة الجوية وعلوم الطيران Sky dream (2)

وذلك في إطار اهتمام أكاديمية الضيافة الجوية وعلوم الطيران Sky Dream بالاهتمام بالجودة المقدمة لطلاب الأكاديمية لتخريج أفضل الكوادر للالتحاق بسوق العمل في مجال الطيران.