اليوم السابع
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الأربعاء، 23 فبراير 2022 06:26 م
أكرم القصاص
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اعتماد أكاديمية الضيافة الجوية وعلوم الطيران Sky dream من الاتحاد الدولى للنقل الجوى "إياتا"

الأربعاء، 23 فبراير 2022 05:14 م
اعتماد أكاديمية الضيافة الجوية وعلوم الطيران Sky dream من الاتحاد الدولى للنقل الجوى "إياتا" اعتماد أكاديمية الضيافة الجوية وعلوم الطيران Sky dream

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اعتمد الاتحاد الدولى للنقل الجوى "إياتا" أكاديمية الضيافة الجوية وعلوم الطيران Sky Dream  اعتمادا دوليا رسميا.

 

 ويعد الاتحاد الدولى للنقل الدولى "اياتا" هي المنظمة الرسمية العالمية المختصة باعتماد أكاديميات التدريب في مجال الضيافة الجوية وعلوم الطيران، ومقرها الرئيسى في كندا، ومقر المكتب التنفيذي في سويسرا، حيث تمثل "اياتا" حوالى 290 شركة طيران حول العالم من ضمنها الشركات المصرية والعربية مثل شركة مصر للطيران وغيرها.

اعتماد أكاديمية الضيافة الجوية وعلوم الطيران Sky dream (2)
اعتماد أكاديمية الضيافة الجوية وعلوم الطيران Sky dream (2)

وذلك في إطار اهتمام أكاديمية الضيافة الجوية وعلوم الطيران Sky Dream   بالاهتمام بالجودة المقدمة لطلاب الأكاديمية لتخريج أفضل الكوادر للالتحاق بسوق العمل في مجال الطيران.

 

اعتماد أكاديمية الضيافة الجوية وعلوم الطيران Sky dream
اعتماد أكاديمية الضيافة الجوية وعلوم الطيران Sky dream

 


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علوم الطيران

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الاتحاد الدولى للنقل الجوى

إياتا

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