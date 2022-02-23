اليوم السابع
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الأربعاء، 23 فبراير 2022 12:00 م
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استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الأربعاء، 23 فبراير 2022 12:00 م
استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضراوات و فاكهة - ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎
‏‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية،  وجاءت كالتالى:-
 
‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 6 جنيهات للكيلوجرام.
‏‎‏‎- البطاطس 6.5 جنيه.
‏‎‏‎- البصل الأبيض 4 جنيهات.
‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 4 جنيهات
‏‎‏‎- الكوسة بـ 9 جنيهات.
‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه.
‏‎‏‎- الخيار بـ 11 جنيها.
‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.
‏‎‏‎- الباذنجان العروس 12.5 جنيه.
‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 18 جنيها.
‏‎‏‎- الفلفل الألوان 22 جنيها.
‏‎‏‎- الليمون بـ 14 جنيها.
‏- بلح بارحى 34 جنيها
‏‎- البسلة 11 جنيها.
‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها
‏‎- ‏فاصوليا خضراء 25‏ جنيها .
‏‎‏‎- تفاح إيطالى 23 جنيها.
‏‎يوسفي سكرى 7 جنيهات
برتقال بصرة 7 جنيهات
برتقال بلدى 5 جنيهات
الفراولة 13 جنيها
 

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

اليوم السابع بلس

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